VfR Garching geht 0:6 unter

Von: Nico Bauer

Der Blick sagt alles: VfR-Trainer Nico Basta. © Michalek

Das war so ein richtig bitterer Tag. Nach zwei Heimniederlagen in Serie bekam der Aufstiegskandidat SV Donaustauf mit dem VfR Garching den perfekten Aufbaugegner. Die Garchinger ließen beim 0:6 (0:5) alles vermissen, was sie zuvor stark gemacht hatte.

Garching – Trainer Nico Basta war richtig stolz, dass die Mannschaft unter ihm als Trainer in den Heimspielen noch kein einziges Gegentor kassiert zu haben. Das erinnerte fast schon an die besten Zeiten des Vereins in der Regionalliga, als selbst prominente Vereine mit Bammel ins Seestadion einliefen. Doch gestern gab es den gnadenlosen Rückschlag. Nach fünf Minuten hatte sich die weiße Heimspiel-Weste erledigt und nach fünf Toren in der ersten Halbzeit das Spiel.

Erschreckend war vor allem die Art und Weise, wie unfassbar einfach die Tore gefallen sind. Beim ersten Treffer von Donaustauf reichte eine flache Hereingabe von der rechten Seite, die dann der langjährige Unterhachinger Drittligaspieler Lucas Hufnagel aus zwei Metern über die Linie drückte. Er war körperlich wie geistig schneller als alles, was bei den Garchingern Tore verhindern sollte. Noch bitterer war die Ecke weitere fünf Minuten später, die auch wieder im Fünfmeterraum unbedrängt mehr über die Linie gedrückt wurde, als das man von einem Kopfball sprechen konnte. Sowohl Nocerino bei der Kopf-Verlängerung als auch Torschütze Radulovic waren so unbedrängt, wie man es eher in der A-Klasse erlebt. Der Horrorstart war mit zwei geschenkten Toren perfekt.

Nach dem Doppelschlag beruhigte sich das Geschehen, aber Garching war einfach nicht konkurrenzfähig. Es war irgendwie nur eine Frage der Zeit, wann es wieder klingelt. Nach einem Konter stand diesmal Özlokman so frei, wie man es auf Bayernliga-Niveau selten bis gar nicht erlebt. Vor der Pause gab es dann noch zwei Tore und für den VfR die psychologische Höchststrafe, dass der Gegner nur noch gelangweilt die eigenen Tore feierte.

In der zweiten Halbzeit warteten gefühlt zwei Mannschaften und 200 Zuschauer darauf, endlich wieder nach Hause gehen zu dürfen. Pflichtschuldig machte Donaustauf mit einem das Ergebnis aus Mitleid verwaltenden Auftritt noch ein Törchen und Christian Wimmer handelte sich unfreiwillig noch mindestens ein freies Wochenende ein. Mitte der zweiten Halbzeit grätschte er einen an der Mittellinie durchbrechenden Angreifer von hinten um und sah glatt Rot. Die Aktion war unnötig und die Entscheidung hart. An dem Tag ging wirklich alles schief. (NICO BAUER)

VfR Garching – SV Donaustauf 0:6 (0:5).

VfR: Retzer - Kehl (79. Masmanidis), Hofmaier, Thee (76. Ljubicic), Salassidis – Wimmer, Reich, Stubhan (72. Mendama), Loo (46. Thoss), Schön (61. Zettl) – Sinabov.

Tore: 0:1 Hufnagel (5.), 0:2 Radulovic (10.), 0:3 Özlokman, 0:4/0:5 Hoffmann (40., 45.), 0:6 Idrizovic (83.).

Rot: Wimmer (66., Notbremse).

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) – Zuschauer: 200.