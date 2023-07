VfR Garching gibt nach der Pause Gas

Von: Nico Bauer

Es ist geschafft. Nach dem Fast-Sieg am ersten Bayernliga-Spieltag hat der VfR Garching den ersten Dreier gesammelt. Im Schlagabtausch beim TSV Schwaben Augsburg war er ein Tor besser und siegte 3:2 (1:1).

Garching – Zuletzt beim TSV 1860 München II verspielten die Garchinger eine 2:0-Führung tragisch in den Schlussminuten mit drei Toren und auch in Augsburg ging es gut los. Der neue Kapitän Bastian Hofmaier traf per Kopf nach einer Flanke, die in der Folge einer abgewehrten Ecke in den Strafraum segelte. Die Schwaben kamen aber noch in der ersten Hälfte zum Ausgleich bei einem weiten Ball, den der VfR nicht gut verteidigte. Das ging dann so auch zur Pause in Ordnung.

Nach dem Seitenwechsel markierten die Augsburger das schnelle 2:1, aber der VfR antwortete mächtig. Nach einem abgewehrten Schuss von Philipp Gmell staubte Dimitrios Vourtsis zum 2:2 ab (64.) und 120 Sekunden später traf mit Marc Sodji der andere Stürmer. Die junge VfR-Mannschaft zeigte wieder, dass sie die Spiele derzeit in der Offensive gewinnen muss. Wie in der Auftaktpartie kassierten die Garchinger kurz vor Schluss noch eine Gelb-rote Karte, nur es gab einen entscheidenden Unterschied. Statt 2:3 hieß es diesmal 3:2 – und der VfR kann breit grinsend nach vorne schauen. (NICO BAUER)

TSV Schwaben Augsburg – VfR Garching 2:3 (1:1)

VfR: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Ljubicic, Appiah - Vochatzer, Günzel, Perkuhn, Gmell - Vourtsis, Sodji.

Tore: 0:1 Hofmaier (15.), 1:1 Radoki (39.), 2:1 Yücel (48.), 2:2 Vourtsis (64.), 2:3 Sodji (66.).

Gelb-rot: Vourtsis (87., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Florian Ziegler (Hohenpeißenberg) – Zuschauer: 150.