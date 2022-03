VfR Garching höchst effektiv

Von: Nico Bauer

Wenige Chancen reichen für 3:1-Sieg beim Türk Augsburg

Garching – Das war wieder ein großer Schritt weg von der Abstiegszone der Bayernliga. Mit einem höchst effektiven Auftritt bei Türkspor Augsburg und dem 3:1 (2:0)-Sieg hat sich der VfR wieder vier Punkte Polster auf die Relegationszone erarbeitet.

Die Basis für den Sieg war eine gnadenlos effektive erste Halbzeit, in der die Garchinger tief standen und aus zwei Schüssen zwei Tore machten. Auch das ganz schnelle 1:0 nach sechs Minuten von Christoph Thoss spielte dem VfR voll in die Karten. Er bekam den Ball von Kapitän Mike Niebauer klug zugespielt.

Im Zeitlupentempo kullert der Ball am Tor vorbei

Nach dem Garchinger Tor wurde es dann hinten eng. Nach der kurzfristigen Absage von Stephan Thee musste Nico Salassidis im Zentrum verteidigen. Mit der ungewohnten Formation sind die Garchinger etwas geschwommen, aber die Augsburger machten wenig aus mehreren guten Abschlusspositionen. Zweimal hatte der VfR auch etwas Glück. Und dann kam ein Elfmeter, der so klar war, dass Bastian Hofmaier sogar die gelbe Karte sah. Den Elfmeter wollte Moustapha Salifou super frech schießen und es wurde maximal peinlich, weil der Ball im Zeitlupentempo am linken Pfosten vorbeikullerte.

Zehn Minuten später wurde auf der anderen Seite Winter-Zugang Marcello Ljubicic gefoult und Alekzandar Sinabov verlud beim Elfer den Torwart ganz seriös. Zwei Chancen, zwei Tore – der VfR kann es auch eiskalt.

Nach der Pause kontrollierten die Gäste dann das Geschehen, gerieten in der Defensive kaum in Gefahr und hatten vorne Top-Torchancen. Mitte der zweiten Halbzeit hatte Sinabov gefühlte 30 Sekunden Zeit und schoss den Ball daneben. Wenig später köpfte dann aber Martin Schön eine Reich-Ecke in die Maschen und das Spiel war zugunsten der Gäste aus dem Landkreis München gelaufen.

So blieb der vom ehemaligen Unterföhringer Jerome Fayé verwandelte Elfer ein unterhaltsamer Randaspekt. Tino Reich hatte kernig in den Boden getreten und der Schiedsrichter wertete das als Foul. nb

Türk Augsburg – VfR Garching 1:3 (0:2). VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Salaassidis, Ljubicic (88. Masmanidis) - Niebauer, Reich (90.+2 Huber), Zettl (57. Schön), Stubhan - Sinabov (84. Mendama), Thoss (67. Nguyen). Tore: 0:1 Thoss (6.), 0:2 Sinabov (33., Foulelfmeter), 0:3 Schön (83.), 1:3 Fayé (90., Foulelfmeter). Besonderes Vorkommnis: Salifou verschießt Foulelfmeter (22.). Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing). Zuschauer: 100.