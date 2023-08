Amar Kovacevic erzielt acht Tore bei Sieg der VfR-Reserve: „Er sollte heute mal zeigen, was er kann“

Von: Patrik Stäbler

Gegen SV Istiklal reichte es zuletzt nur für ein 1:1 für den VfR Garching II. © Vogel

Die Garchinger Reservie feierte jüngst einen 15:0-Sieg gegen den SV Allach 49. Angreifer Amar Kovacevic erzielte dabei acht Treffer.

Garching – Es ist ja nicht so, als ob sich Amar Kovacevic beim Warmmachen besonders hervorgetan hätte – eher im Gegenteil, wird sein Coach Sebastian Hummel hinterher verraten. Daher hätten die Trainer des VfR Garching II den Stürmer vor dem Heimduell gegen den SV Allach noch mal beiseite genommen. „Wir haben ihm gesagt“, so Hummel, „dass er heute mal zeigen soll, was er kann.“

Genau das macht Amar Kovacevic dann auch – und wie! So erzielt der 29-Jährige in dieser Kreisklassenpartie satte acht Tore. Und weil nicht nur er, sondern auch seine Kollegen so hungrig auf Tore sind wie Homer Simpson auf Donuts, steht am Ende ein 15:0-Sieg für den Absteiger gegen einen chancenlosen SV Allach.

Mannschaft von Hummel erfüllt Vorgabe des Trainers: 90 Minute das Bestmöglich geben

„Wir haben den Jungs die Vorgabe gegeben, dass sie über die vollen neunzig Minuten ihr Bestmögliches geben sollen“, sagt Sebastian Hummel, der die Reserve zusammen mit den beiden Spielertrainern Mike Niebauer und Nikolaos Salassidis betreut. „Und das hat die Mannschaft dann auch getan.“

Wobei das Team gleich zwei Motivationsspritzen bekommen hatte, wie der Coach berichtet. Zum einen war man eine Woche zuvor im Auftaktmatch gegen den SV Istiklal nicht über ein 1:1 hinausgekommen - „das hat uns gewurmt“, sagt Hummel. Zum anderen durfte die Zweite Mannschaft diesmal im Stadion am Garchinger See auflaufen. „Das motiviert die Jungs immer extrem.“

VfR Garching schon zur Halbzeit sieben Treffern vorne

Und so legten die Garchinger los, als hätte ihnen jemand für jedes Tor eine Maß Freibier versprochen. Nach je einem Doppelpack von Mike Niebauer und Kovacevic stand es bereits nach einer Viertelstunde 4:0. Und noch vor der Pause erhöhten Marco De Simone sowie der doppelte Kovacevic gar auf 7:0.

In der Halbzeit hätten die Trainer dann kräftig durchgewechselt, berichtet Hummel. Doch auch das konnte die Torlawine nicht stoppen: Erst nach einem Kovacevic-Hattrick sowie weiteren Treffern Lucas Reilly-Scott, Aboubakar Ndikumana (2), Dennis Zettl sowie dem letzten Streich von Kovacevic erlöste der Schlusspfiff die Gäste aus Allach – beim Endstand von 15:0. (ps)