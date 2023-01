VfR Garching II: „Wir haben aus unserem Potenzial weniger gemacht, als möglich gewesen wäre.“

Von: Patrik Stäbler

Schnellstmöglich den Klassenerhalt fix machen: Garching II (Rida Ben Said/M. und Torwart Fabian Schmid) steht als Aufsteiger auf Rang acht. © Dieter Michalek

Als Meister in die Kreisliga 1 aufgestiegen und dort auf einem respektablen achten Tabellenplatz überwintert: Die Fußballer des VfR Garching II können auf ein ziemlich gelungenes Jahr 2022 zurückblicken. Wobei in der neuen Spielklasse sogar noch Luft nach oben war, findet Trainer Michael Weicker. „Wir haben aus unserem Potenzial weniger gemacht, als möglich gewesen wäre.“

Garching – Allen voran Schnitzer im Defensivverhalten hätten seiner Mannschaft etliche Punkte gekostet, hadert der Coach, der mit dem aktuellen Tabellenstand dennoch nicht unzufrieden ist. „Unser Ziel im neuen Jahr wird es sein, so schnell wie möglich den Klassenerhalt fix zu machen“, sagt Weicker. „Und danach werden wir versuchen, noch den einen oder anderen Platz nach vorne gutzumachen.“

Dieses Unterfangen werden die Garchinger ohne eine Reihe von Spielern angehen, die den Verein in den Wochen vor der Winterpause verlassen haben – vornehmlich junge Kicker, die aus der Jugend gekommen waren und sich im Kreisligateam nicht durchsetzen konnten. „Ich fand das ein bisschen schade, weil das menschlich super Typen waren“, sagt der Trainer über die Abgänge. „Ich hätte mir gewünscht, dass sie sich etwas mehr Zeit geben, um bei uns reinzufinden.“

Dass es infolge der Abschiede zu Personalengpässen kommen könnte, fürchtet der Coach indes nicht. Schließlich habe man einen breiten Kader mit vielen Nachwuchskräften sowie einigen Routiniers mit höherklassiger Erfahrung wie Vereinsikone Dennis Niebauer und Abwehrmann Benedikt Seeger. Zudem könne die Reserve im Zweifelsfall auf Verstärkung aus dem Bayernligateam zurückgreifen. „Da war es bisher so, das wir den Riegel vorgeschoben und gesagt haben, dass wir nicht mehr als zwei, drei Spieler von oben nehmen“, erläutert Weicker. „Bei Bedarf könnten wir wahrscheinlich auch noch mehr bekommen.“

Sein Team will der Coach Anfang Februar zum Vorbereitungsstart bitten. Schon zuvor bekommen die Spieler Lauf- und Fitnesspläne an die Hand, die Weicker jedoch als „Empfehlung“ versteht. Ohnehin bräuchten sich auch diejenigen, die auf freiwilliger Basis nur wenig Motivation entwickeln, keine Sorgen machen, betont der Trainer. „Denn wir werden die Vorbereitung so gestalten, dass am Ende alle Spieler fit sind.“ (ps)