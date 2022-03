VfR Garching: Hält Bastas Zu-Null-Serie daheim auch gegen Donaustauf?

Von: Nico Bauer

Teilen

Bonusspiel: Garching (Brian Stubhan) kann in der Partie gegen Donaustauf nur gewinnen. © Gerald Förtsch

Der VfR Garching empfängt am Sonntag den SV Donaustauf in der Bayernliga Süd. Gelingt der Mannschaft von Nico Basta der nächste Schritt aus dem Tabellenkeller?

Garching – Es ist völlig logisch, dass ein Fußballverrückter wie Nico Basta seinen 30. Geburtstag auf dem Fußballplatz feiert. Nach dem 2:0-Sieg in Schwabmünchen konnte der Trainer des Bayernligisten VfR Garching auch das von Niko Salassidis angestimmte Ständchen genießen. Das war am Dienstag nett, doch nun wird es ernst. Die Garchinger können im Heimspiel gegen den SV Donaustauf (Sonntag, 15 Uhr) richtig den Spielverderber geben und für den Promikader der Liga gefühlt das Aufstiegsrennen zu beenden.

Nico Basta freut sich auf den Gegner, weil psychologisch nahezu alles für sein Team spricht. Die Garchinger haben sich mit dem Sieg beim Letzten wieder ein bisschen von der Abstiegszone distanziert und da kommt Donaustauf als Bonusspiel gerade recht. Keiner erwartet einen Sieg, Garching kann also nur gewinnen. Dazu kommen hochspannende Statistiken, denn Donaustauf startete mit zwei blamablen Heimpleiten aus der Winterpause und der VfR hat unter dem nun 30-jährigen Immer-Noch-Jungtrainer Basta zu Hause noch kein Gegentor kassiert.

VfR Garching: Bonusspiel gegen Donaustauf

Dazu kommt, dass nahezu der komplette Kader bereitsteht und die Garchinger in allen Mannschaftsteilen Positionskämpfe wie schon lange nicht mehr hatten. Da ist es fast nur eine Randnotiz, dass Linus Radau für seine Rote Karte mit drei Spielen Sperre beim Sportgericht nicht gut wegkam. Dafür steht Mark Zettl wieder im Kader und auch Winterzugang Philipp Gmell ist nach seiner Verletzung wieder diensttauglich.

Die beeindruckende Weiterentwicklung zeigt derzeit die Offensive, wo Garching in der Vergangenheit immer wieder Mittelstürmer nach vorne schob. In Schwabmünchen hatte der VfR mit Christoph Thoss und Alekzandar Sinabov einen Bubi-Sturm, bei dem beide richtig gut spielten und trafen. Der in der Vorrunde nahezu unverzichtbare Monty Mendama musste sich diese Woche mit guten Trainingsleistungen anbieten und ist nun eine spannende Einwechseloption. Wenn der extrem schnelle Spieler nach einer Stunde frisch gegen müde Verteidiger anläuft, könnte das dem Spiel frischen Wind geben. Zu Konterspieler Mendama könnte der Gegner gut passen, denn Nico Basta kann gespannt abwarten: „Wenn die noch vorne mitspielen wollen, müssen sie bei uns gewinnen. Donaustauf hat in dem Spiel richtig Druck.“ Und Garchings Kicker würden ihrem Trainer nach dem Geburtsständchen sicher in der Kabine als Zugabe noch ein Siegesfeier-Lied in die Ohren trällern. (Nico Bauer)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer (Dachs) – Kehl (Stubhan), Hofmaier, Thee, Salassidis – M. Niebauer, Reich, Wimmer, Loo – Sinabov, Thoss.