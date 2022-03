VfR Garching: Immer weiter weg von der Abstiegszone

Von: Nico Bauer

Obenauf: Sebastian Hofmaier und der VfR Garching beim 2:1-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos. © Sven Leifer

VfR Garching reicht 45 ordentliche Minuten für 2:1-Sieg gegen den VfB Hallbergmoos.

Garching – Der VfR Garching hat wieder einen Schritt weg von der Abstiegszone gemacht. Mit einer schlechten und einer guten Halbzeit reichte es zum 2:1 (0:1) gegen den Vorletzten VfB Hallbergmoos. Nach dem Corona-Ausbruch hatte der VfB Hallbergmoos nur noch zwei Ersatzspieler zur Verfügung und Garching hatte neun Alternativen auf der Bank. Auf dem Platz ergab sich aber ein ganz anderes Bild, denn da gab der Gast den Ton an und überraschte die sehr offensiv aufgestellten Garchinger massiv. Die Variante mit Stephan Thee im Sturm brachte nicht allzu viel.

Bis zur Pause ging die Führung des VfB Hallbergmoos durchaus in Ordnung. Andre Gasteiger hatte nach einer Freistoßflanke per Kopf getroffen (27.). Nach dem Tor kamen aber auch zwei Lebenszeichen des VfR. Einmal schoss Thee im Fünfmeterraum mit zu viel Rücklage über das Tor (33.) und dann holte der Torwart einen tollen Loo-Freistoß aus dem Kreuzeck (40.).

Nach nicht einmal fünf Minuten Pause verließ der Garchinger Trainer Nico Basta wieder die Kabine und diskutierte am Platz mit Co-Trainerin Solveig Böhme. Das war ein untrügliches Zeichen für dicke Luft nach 45 Minuten mit einer sewhr schlechten Leistung.

Und es kam die Reaktion, denn es machte den Eindruck, als hätte Garching elf Spieler gewechselt. Die Garchinger spielten in Durchgang zwei wie verwandelt und waren eine Nummer zu groß für den Aufsteiger. Nach fünf Minuten brachte der Sturmlauf den Ausgleich durch Martin Schön und das war nur ein Etappenziel. Der VfR setzte nach, als wäre nichts passiert und spielte Powerplay, wie man es von guten Eishockey-Mannschaften kennt. Die Garchinger Führung war angesichts des Drucks, der Laufbereitschaft und des Spielwitzes nur eine Frage der Zeit. Das passierte in der 65. Minute durch Alekzandar Sinabov nach einer Klassevorlage von Martin Schön. Nach zwei Toren in der Vorwoche startete er diesmal etwas überraschend auf der Bank und zeigte als Matchwinner seinem Trainer Nico Basta, dass diese Entscheidung falsch war. Nun deutete nicht mehr viel darauf hin, dass sich das allerletzte Aufgebot der Gäste noch erholen würde. Allerdings schalteten die Garchinger auch wieder einen Gang zurück. Durch den nachlassenden Druck blieb der Spielstand eng und gab Hallbergmoos in den Schlussminuten die Hoffnung auf den Lucky Punch.

Wirklich eng wurde es aber nicht mehr. Dennoch müssen die Garchinger mitnehmen, dass demnächst 45 ordentliche Minuten nicht mehr reichen könnten.

VfR Garching – VfB Hallbergmoos 2:1 (0:1) VfR: Retzer - Kehl (46. Stubhan), Hofmaier, Salassisids, Ljubicic - Niebauer, Reich, Zettl (64. Mendama), Sinabov - Thee (46. Schön), Thoss (34. Loo) Tore: 0:1 Gasteiger (27.), 1:1 Zettl (50.), 2:1 Sinabov (65.); Schiedsrichter: Philipp Götz (Ettmannsdorf); Zuschauer: 250.