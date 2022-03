VfR Garching: In 180 Minuten für Entspannung sorgen

Von: Nico Bauer

Zurück in der Mannschaft: Winter-Zugang Ari Kelmendi (links) ist wieder spielbereit. © Gerald Förtsch

In den nächsten 180 Bayernligaminuten haben die Fußballer des VfR Garching eine große Chance, sich aus dem Abstiegskampf fürs Erste zu verabschieden.

Garching – Mit dem Heimspiel gegen den TSV Wasserburg an diesem Sonntag (14 Uhr) und dem Heimspiel eine Woche später gegen Hallbergmoos warten zwei Teams aus den Relegationsplätzen. Mit zwei Siegen wären die Garchinger hinten raus und hätten ein stressfreies Saisonfinale greifbar nahe.

„Auch wenn es mit dem 0:6 gegen Donaustauf schief ging, spiele ich lieber gegen Spitzenmannschaften“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Er weiß, dass die sieben Punkte Abstand auf Wasserburg und Hallbergmoos schon ein Pfund sind, was den nächsten Gästen im Seestadion Druck macht. Für Garching sind die Spiele eine Chance, für die Mannschaften auf der anderen Seite eher Muss-Aufgaben, wenn sie Abstieg oder Relegation entgehen wollen.

Der Trainer weiß aber auch, dass Wasserburg eine schwierige Aufgabe sein kann. Der Kontrahent ist fußballerisch zwar nicht übermächtig, imponiert aber als kompakte Einheit mit einer stabilen Defensive. Deshalb kann es sinnvoll sein, wenn der Gegner phasenweise das Spiel machen muss. Und mit fünf Punkten aus den bisherigen vier Spielen nach der Winterpause hat der Abstiegskandidat auch einen ganz ordentlichen Start erwischt.

Personell sieht es auch wieder besser aus, nachdem zuletzt der Ausfall aller vier Innenverteidiger drohte. Hier hat sich die Situation verbessert und auch Winter-Zugang Ari Kelmendi ist wieder spielbereit. Trainer Nico Basta hat wieder mehrere Optionen und lässt sich auch offen, taktische Veränderungen vorzunehmen.

Allerdings gab es auch einen kleinen Rückschlag mit einer Coronapause von Christoph Thoss. Das ist vor allem schade für den jungen, aus der eigenen Jugend gekommenen Stürmer, der zuletzt starke Leistungen zeigte und sich mit zwei Toren nach der Winterpause für seine Leistungen belohnte. Wenn er sich aus der Quarantäne kurzfristig noch heraustesten kann, steht Thoss als Joker zur Verfügung.

Die gute Nachricht der letzten Woche war die standesamtliche Hochzeit von Co-Trainer und Ex-Bayernprofi Ricardo Basta. Richtig gefeiert werden soll in ein paar Wochen, wenn die Bayernliga den letzten Spieltag absolviert und die Garchinger spielfrei sind. An diesem Tag wollen die Bastas einigermaßen fußballfrei feiern und am Abend entspannt auf dem Handy nachschauen, wie die Abstiegsfernduelle der anderen Mannschaften ausgegangen sind.

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl, Hofmaier, Kelmendi, Salassidis – Niebauer, Reich, Stubhan, Zettl, Ljubisic – Sinabov.