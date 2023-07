VfR Garching: In den ersten Punktspielen muss sich das Team noch finden

Von: Nico Bauer

Offensivspieler Vitus Vochatzer (rechts) debütiert auf der Doppelsechs. © Dieter Michalek

Diesen Sommer gab es gefühlt keinen Tag ohne Fußball. Erst sicherte der VfR Garching in der Ochsentour Relegation den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd mit vier Siegen und dann wurden wieder einmal zwei Drittel des Kaders ausgetauscht. An diesem Sonntag (14 Uhr) startet der VfR Garching beim TSV 1860 München II in die neue Saison und muss sich dabei selbst erst noch kennenlernen.

Garching – Trainer Nico Basta und sein Bruder Riccardo, der sich vom Führungsspieler zum Sportlichen Leiter veränderte, hatten diesen Sommer reichlich zu tun. Mit den arg beschränkten Mitteln des Vereins verpflichtete man vor allem junge Spieler unterklassiger Vereine, die viel Potenzial mitbringen, aber eben auch Zeit brauchen. „Bei zwei Wochen mehr Vorbereitung wäre ich nicht unglücklich gewesen“, sagt Nico Basta.

In der Vorbereitung zeigte sich, dass der Kader definitiv breiter aufgestellt ist als in der vergangenen Saison. Vor allem in der Offensive hat Basta viele Möglichkeiten – taktisch wie personell. Eine erste Elf dürfte sich erst in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Im Sturm könnte Marc Sodji heuer den großen Durchbruch schaffen. In den Testspielen bestätigte er seine starken Leistungen aus den Relegationsspielen.

Die Findungsphase der neuen Mannschaft ist aber nur eine Aufgabe des VfR, der mit Mike Niebauer und Riccardo Basta nicht nur die Doppelsechs verlor, sondern auch die mentalen Anführer. „Die individuelle Klasse ist da“, sagt Nico Basta, „aber wir brauchen auch im Team die Konkurrenzfähigkeit.“ In den ersten Bayernligawochen ist der VfR Garching für sich selbst und die Gegner eine ziemliche Wundertüte.

Das Saisonziel ist mit den Rahmenbedingungen logischerweise der Klassenerhalt. Idealerweise gelingt das diesmal ohne den Umweg der Relegation. Garchings Coach weiß aber auch, dass die Liga stärker geworden ist und zwei extrem abfallende Mannschaften wie im Vorjahr Rosenheim und Hallbergmoos wird es so wahrscheinlich nicht geben.

Beim ersten Ligaauftritt gegen die spielstarken Junglöwen wird es eine erste Überraschung geben mit Vitus Vochatzer auf der Doppelsechs. Der in der vergangenen Saison eher offensiv agierende Spieler könnte von hinten heraus das Spiel des VfR ordnen. Er profitiert auch davon, dass der extrem spannende Zugang Robin Oswald privat verhindert ist. Die letzten Startelfpositionen werden kurzfristig nach Bauchgefühl entschieden. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Ljubicic, Appiah - Vochatzer, Alasani (Günzel), Perkuhn, Gmell (Boubacar) - Vourtsis, Sodji.