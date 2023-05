VfR Garching in der Relegation: Rückstand unbedingt vermeiden

Von: Nico Bauer

Hoch konzentriert in die Relegation: VfR-Trainer Nico Basta. © imago

Garching – Es waren intensive Tage für Nico Basta. Der Fußballtrainer des VfR Garching informierte sich erst auf der Landkarte über die Reiseroute nach Großschwarzenlohe und dann über den sportlichen Gegner der ersten Runde. In den beiden Spielen auswärts (heute, Mittwoch, 18.30 Uhr) und dann zu Hause (Samstag, 16 Uhr) gibt es noch nichts zu gewinnen, weil der Verlierer sicher Landesligist ist und der Gewinner dann sein Endspiel bekommt.

Die Mittelfranken sind für den VfR Garching eine unbekannte Nummer, was auf der Gegenseite auch so ist.

Nico Basta hat sich in der Videosichtung schon verschiedene Spiele angesehen und erwartet „einen sehr kompakten Gegner“. Basta stellt sein Team und die Fans in Großschwarzenlohe eher auf 0:0 als auf 4:4 ein: „Das wird sicher kein Zauberspiel.“ Da trifft es sich ganz gut, dass die Garchinger in den letzten beiden Bayernligaspielen ohne Gegentor blieben und nahezu keine Torchancen zuließen. „Das Ziel muss sein, nicht mit einem Rückstand in das Rückspiel zu gehen“, sagt der Trainer deutlich. Mindestens ein Unentschieden ist der Plan für das Hinspiel der Runde, in der es keine Auswärtstorregel gibt. Nico Basta möchte verhindern, dass man im Rückspiel mit einem Rucksack voller Druck aufläuft. Er weiß auch, dass man im heimischen Seestadion mit vier Siegen in 17 Bayernligaspielen nicht übermächtig auftrat.

Gegenüber den letzten Ligaspielen wird sich im Kader einiges verändern. Die wichtigste Botschaft für den Trainer ist der nach oben gereckte Daumen bei seinem Bruder Riccardo und bei Kapitän Mike Niebauer. Nach Verletzungspausen dürften die zwei Führungsspieler in die Startelf zurückkehren. Auch Mittelstürmer Yazid Tambo sitzt im Bus Richtung Nürnberg und steht im VfR-Kader. Darüber hinaus gibt es noch den einen oder anderen Rückkehrer in den Kader mit mehr oder weniger großen Fragezeichen.

„Wenn wir leidenschaftlich verteidigen, dann können wir auch in Großschwarzenlohe zu Null spielen“, sagt der Garchinger Trainer. Und er rechnet vor, dass seine Mannschaft ohne Gegentore auch weiterkommen wird. Nico Basta geht die Relegation sehr zuversichtlich an. Und auch die satte Überraschung, in die Gruppe Mitte mit Franken und der Oberpfalz versetzt, hat er längst verarbeitet: „Ich finde es eher spannend, den Gegner nicht zu kennen. Wir wollen aber grundsätzlich in der Relegation auf uns selbst schauen…“ nb

VfR Garching: Bals - Kehl (Ljubicic), Hofmaier, Wanzeck, Salassidis - Basta, Niebauer, Reich, Rohrhirsch (Djeukam), Perkuhn - Tambo (Gertsmann)