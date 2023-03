VfR Garching kann mit Sieg beim Schlusslicht direkten Abstieg abhaken

Von: Nico Bauer

Teilen

Angeschlagen, aber wohl einsatzbereit: Stürmer Yazid Tambo (l.) sollte wie Djibril Djeukam spielen können. © Gerald Förtsch

Seit Saisonbeginn stecken die Garchinger Fußballer im Keller der Bayernliga fest, doch nun könnte sich die Tür ins Licht öffnen. Mit einem Sieg beim Tabellenletzten VfB Hallbergmoos (Freitag, 19.30 Uhr) könnten sie zumindest über Nacht den auf Rang 14 stehenden TSV Dachau 65 einholen. Wenn sich der VfR nach den noch ausstehenden neun Ligaspielen die Ochsentour der Relegation ersparen will, dann muss er an diesem Flutlichtabend liefern.

Garching – „Das Minimalziel ist der 14. Platz“, sagt Trainer Nico Basta, dessen Team aktuell drei Punkte hinter Dachau 65 steht. Mit einem Sieg in Hallbergmoos können die Garchinger gleichziehen, auch wenn Dachau den direkten Vergleich bereits sicher gewonnen hat. Rang 14 ist so etwas wie der Schleudersitz, weil am Ende der Saison im Vergleich mit der Bayernliga Nord das Team mit dem besseren Punkteschnitt direkt in der Liga bleibt. Aktuell stehen die Chancen in diesem Fernduell 50:50.

Garchings Trainer Nico Basta weiß, dass man den einen direkten Abstiegsplatz mit einem Dreier in Hallbergmoos an diesem Freitag endgültig abhaken kann, wenn man das mittlerweile seit 13 Spielen sieglose Schlusslicht bezwingt. Derzeit liegt der VfR elf Punkte vor Rosenheim und zwölf vor Hallbergmoos. Wenn dieses Polster weiter wächst, ist das Abrutschen nur noch Theorie. „Ich schaue nicht nach hinten“, sagt Nico Basta, „das eigentliche Ziel der 13. Platz.“ Dieser ist noch acht Zähler entfernt. Der Fußball-Abend von Hallbergmoos bietet den Garchingern eine große Chance, wieder an das rettende Ufer heranzukommen.

Personell gibt es aber noch die eine oder andere offene Frage. Christoph Thoss hatte unter der Woche Fieber und wird sicher fehlen. Zudem sind die beiden Offensivkräfte Yazid Tamo und Djibril Djeukam etwas angeschlagen, sollten aber spielen können. Und defensiv hat der Trainer nach zuletzt zwei starken Auftritten gegen Ismaning (3:0) und Ingolstadt II (1:1) sowieso keinen Grund für Veränderungen. Deshalb fahren die Garchinger nun mit Rückenwind als klarer Favorit nach Hallbergmoos. Sie haben es in der Hand, den Kampf gegen die nervige Abstiegsrelegation so richtig in Fahrt zu bringen. Das Momentum liegt in Garching. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Radau, Ljubicic - Niebauer, Basta, Djeukam, Rohrhirsch - Tambo, Sodji.