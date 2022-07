VfR Garching kassiert die zweite Niederlage

Von: Nico Bauer

Rassiger Zweikampf: Der TSV Dachau und der VfR Garching (r. Mark Zettl) schenken sich nichts. © Dieter Michalek

2:3 in einem unterhaltsamen Bayernligaspiel vor eigenem Publikum gegen den TSV Dachau 1865.

Garching – Der Fehlstart in die Bayernliga nimmt für den Bayernligisten VfR Garching konkrete Formen an. Nach der Niederlage in Schalding-Heining unterlagen die Garchinger gestern Abend dem TSV Dachau 65 mit 2:3 (0:2). Die zeitweise defensiv arg schwachen Garchinger waren in den Schlussminuten drauf und dran, aus einem 0:3 ein 3:3 zu machen. Zuletzt in Schalding standen die Garchinger defensiv ganz gut und das machte Hoffnung für das Heimspiel. Allerdings war gestern von dem kompakten Auftritt in Niederbayern nicht viel zu sehen und das 0:2 nach acht Minuten war fast logisch. Dragan Radojevic konnte in der 2. Minute ungehindert einschießen nach einem Angriff, bei dem die Garchinger allenfalls Begleitschutz gaben.

Beim zweiten Tor durch den ehemaligen Garchinger Florian Mayer (8.) hatte der VfR bei einer Ecke keine Ordnung und der Torschuss folgte auf einen Pfostenschuss.

Nach gut einer halben Stunde musste der Pfosten noch einmal für Garching retten, als Sebastiano Nappo alleine auf Torwart Maximilian Retzer zulief.

Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten auch ihre Torszenen. Die beste Chance war ein Lattenknaller von Philipp Gmell (22.), während bei einem Schuss von Dennis Niebauer (feierte sein Comeback) aus 40 Metern (33.) und einem Freistoß von Stephan Thee (42.) nicht viel fehlte.

In der Summe hätte sich der VfR in der Phase des offenen Schlagabtausches durchaus ein Tor verdient gehabt. Es deutete sich aber auch an, dass die zwei Dachauer Tore nicht die letzten sein sollten. Die offensiv schnell und direkt spielenden Gäste liefen nach der Pause einen Angriff, der für den VfR einfach zu schnell ging. Marcel Kosuch hatte den Ball von der Grundlinie nach innen gelegt und dort musste der Ex-Heimstettener Sebastiano Nappo nur noch den Fuß hinhalten.

Fast im Gegenzug gelang Robert Rohrhirsch nach einer Wimmer-Flanke per Kopf das 1:3. Dieser Treffer brachte den Garchinger psychischen Aufwind, und der VfR brachte die Dachauer mit Flanken von rechts mehrfach in Schwierigkeiten. Als Bastian Hofmaier nach einer Ecke per Kopf traf (78.), winkte wieder ein Punktgewinn. Die zwischenzeitlich mausetoten Garchinger waren am Ende obenauf und hatten auch die Strafraumszenen für ein mögliches Unentschieden. Allerdings machten sich die Gäste immer wieder das Leben schwer mit nicht konsequent ausgespielten Kontern.

Für den neutralen Zuschauer boten beide Teams eine unterhaltsame Partie, und über die 90 Minuten gesehen geht die Heimniederlage auch in Ordnung. NICO BAUER

VfR Garching – TSV Dachau 65 2:3 (0:2)

VfR Garching: Retzer - Wimmer (64. Alisanovic), Hofmaier, Basta, Kehl (77. Beer) - Thee, Reich (71. Masmanidis), Rohrhirsch, Zettl, Gmell (56. Perkuhn) - D. Niebauer Tore: 0:1 Radojevic (4.), 0:2 Mayer (8.), 0:3 Nappo (49.), 1:3 Rohrhirsch (51.), 2:3 Hofmaier (78.) Schiedsrichter: Felix Wagner (Aschberg). Zuschauer: 150.