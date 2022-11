VfR Garching: Keine Geschenke für den Spitzenreiter

Von: Nico Bauer

Innenverteidigung oder Mittelfeld: Mit Riccardo Basta (rechts) und dem zurückkehrende Mike Niebauer hat Garching gute Optionen. Schalding ist nicht unbedingt die beste Mannschaft der Liga, aber die mit Abstand abgezockteste. Nico Basta (Trainer VfR Garching) © Michalek

Es war immer klar, dass schon ein kleiner Lauf im Tabellenkeller große Wirkung haben kann. Mit zuletzt zwei Siegen hat sich Fußball-Bayernligist VfR Garching von den letzten drei Mannschaften abgesetzt und kann nun zum Winter sogar noch die Abstiegsrelegationsplätze verlassen. Allerdings steht die kleine Serie mit dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Schalding-Heining (Samstag, 14 Uhr) schwer auf dem Prüfstand.

Garching – Die Garchinger haben bis zur Winterpause ein kurioses Programm. Zu Hause spielen sie gegen die Topteams Schalding-Heining und Deisenhofen, während es in der Fremde mit Dachau und dem Letzten Rosenheim ziemlich richtungweisende Spiele gibt. Wenn die Garchinger hier gewinnen, überwintern sie mit guten Chancen, auch heuer den Klassenerhalt ohne die nervige Relegation zu schaffen.

Trainer Nico Basta weiß um die große Bedeutung der Auswärtsspiele, „aber deshalb werden wir auch zu Hause nichts herschenken“. Der Regionalliga-Absteiger Schalding-Heining ist derzeit das Maß aller Dinge mit sieben Siegen in Serie und 13 ungeschlagenen Partien. Die Niederbayern, die zuletzt am 30. Juli in Ismaning (1:4) verloren haben, haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger FC Ingolstadt II und TSV Landsberg, dazu kommen die meisten Tore (40) und die wenigsten Gegentore (17). „Schalding ist nicht unbedingt die beste Mannschaft der Liga“, sagt VfR-Coach Basta, „aber die mit Abstand abgezockteste.“ Wenn seine Mannschaft überraschen möchte, dann darf sie sich keinen Fehler leisten.

In der zuletzt überraschend gegen den TSV 1860 München II siegreichen Mannschaft wird es wohl nur eine Veränderung geben. Robert Rohrhirsch hat sich einen Riss des Außenbands zugezogen und wird erst im kommenden Jahr wieder spielen. Für ihn rückt Mike Niebauer nach Sperre und privatem Fehlen wieder in die Startelf. Alles andere wird eine Rotation auf verschiedenen Positionen sein. Die wichtigste Frage ist die nach der Aufstellung von Riccardo Basta und Mike Niebauer. Einer beginnt in der Innenverteidigung und der andere im defensiven Mittelfeld.

Mit Vitus Vochatzer haben die Garchinger einen Neuzugang im zentralen Mittelfeld. Der Bruder von Co-Trainer Valentin Vochatzer spielte zuletzt beim Landesligisten Villingen und zog für sein Studium in den Raum München. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta (M. Niebauer), Salassidis - Wimmer, M. Niebauer (Basta), Perkuhn, Zettl, Reich - Tambo.