Kommt Garching mit sieben Punkten aus der Woche?

Von: Nico Bauer

Vor der englischen Heimwoche mit drei Spielen im Seestadion hatte der Garchinger Trainer Nico Basta fünf Punkte als Ziel ausgerufen, aber wahrscheinlich hatte er die Zahl Sieben im Kopf. Zwei Siege gegen Abstiegskandidaten (Hallbergmoos, Dachau) und ein Remis (Deisenhofen) hätte so etwas von Abschied aus dem Abstiegskampf. Der ist nun tatsächlich möglich, denn die VfR-Fußballer stehen bei vier Punkten und empfangen den Drittletzten Dachau 65 (Sonntag, 15 Uhr). Es ist nicht zu erwarten, dass sich der junge Trainer nach der öffentlichen Tiefstapelei mit einem Zähler zufriedengeben dürfte.

Garching – Schon das 0:0 unter der Woche gegen erschreckend harmlose Deisenhofener war eher ein zweifacher Punktverlust. „Uns fehlte die offensive Kreativität“, sagt Nico Basta rückblickend über das Trauerspiel vom Dienstag. Wirkliche Sorgen macht er sich nicht, weil Garching die kreativen Personen ja hat. Als erfreuliche Erkenntnis nahm er mit, dass der Gegner in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss hatte.

Die Dachauer werden gerade in der Bayernliga-Tabelle durchgereicht in Richtung direkter Abstieg. Nach der Winterpause kassierten sie vier Niederlagen und es gab einen Trainerwechsel von Ex-Profi Fabian Lamotte zu dem ehemaligen Ismaninger Marcel Richter. Am vergangenen Wochenende holten die Dachauer mit einem 1:1 gegen Landsberg ihren ersten Punkt in diesem Jahr. Wenn die Garchinger nun nachlegen mit einem Sieg, wären sie ein richtig gutes Stück weg von den Abstiegsplätzen und möglicherweise am Sonntagabend auf einem einstelligen Tabellenrang.

Das Kelmendi-Brüderduell Ari (Garching) gegen Lirim (Dachau) wird es nicht geben, denn der VfR-Innenverteidiger braucht nach seiner Verletzungspause noch etwas Zeit. Er saß zuletzt bereits auf der Ersatzbank und das dürfte auch am Sonntag erst einmal so sein. Lirim Kelmendi ist nach seinem Kurzintermezzo in der Abbruchsaison 2019/21 mit einem VfR-Einsatz bei den Dachauern wieder unumstrittener Stammspieler. Eine solche feste Größe war er auch drei Jahre lang bei den Garchingern in der Regionalliga (2016 bis 2019) und dann beim FC Memmingen. Sollten die Dachauer die Kurve nicht bekommen und absteigen, wäre es keine große Überraschung, wenn die Garchinger beim verlorenen Sohn anfragen, um die Kelmendi Brothers wieder im Seestadion zusammen zu führen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Stubhan (Kehl), Hofmaier (Thee), Radau, Salassidis – Niebauer, Reich, Zettl, Schön (Loo) – Sinabov, Thoss.