VfR Garching: „Konkurrenzkampf ist groß wie nie zuvor“

Von: Nico Bauer

Garchings Keeper Maximilian Retzer (links) bekommt Konkurrenz auf der Torwartposition von Dominik Bals; der kommt vom Bezirksligisten Aiglsbach. © Fotos: Fupa/Montage: mm

Mit vier Toren hat der VfR Garching seine Hausaufgaben gemacht. Beim Bezirksligisten FC Neuhadern siegte der Bayernligist standesgemäß 4:0 (1:0) und hätte eigentlich zweistellig gewinnen müssen. Die Garchinger lieferten eine absolut überzeugende Vorstellung ab.

Garching – In der noch jungen Vorbereitung auf den Ernst der Bayernliga steht Trainer Nico Basta nahezu der komplette Kader zur Verfügung und gerade im Zentrum (Abwehr, Mittelfeld) hat der Coach ein Überangebot von Spielern, die eigentlich Startelf-Ansprüche haben. „Der Konkurrenzkampf ist groß wie nie zuvor“, sagt Nico Basta. Zuletzt gegen Pipinsried konnte Basta elf Spieler wechseln und nun gegen Neuhadern waren es immer noch sieben Wechsel.

Wegen der breiten Auswahl wurde in Neuhadern beispielsweise Tino Reich auf seiner etatmäßigen Position als Außenverteidiger getestet. Defensiv stand man sehr kompakt gegen einen extrem motivierten Kontrahenten. Die Tore des VfR schossen gegen den Bezirksligisten Riccardo Basta (25.), Marc Sodji (71.), Marc Perkuhn (72.) und Roman Gertsmann (74.). Speziell in der zweiten Halbzeit hatte der VfR seine Torchancen fast im Minutentakt. Auch wenn die Verwertung das Manko war, zeigte sich der Trainer zufrieden, wie seine Schützlinge in der Offensive immer wieder Lösungen fanden.

Bis zum Punktspielstart Anfang März haben die Garchinger nach einem überraschenden Transfer kurz vor der Wechselfrist auch noch einen heißen Zweikampf der Torhüter. Maximilian Retzer bekommt einen Kontrahenten mit Dominik Bals (21), der bislang Stammtorwart des Bezirksligisten Aiglsbach war. Bals wurde in der Jugend beim TSV 1860 München ausgebildet und konnte sich dann beim Regionalligisten VfB Eichstätt nicht durchsetzen.

„Die Chancen zwischen beiden stehen 50:50“, sagt Nico Basta über das neue Luxusproblem. Allerdings dürfte es logisch sein, dass der beim FC Augsburg ausgebildete Retzer doch einen Vorsprung bekommt. Der 20-Jährige hat in seinen bisher 42 Bayernliga-Spielen für den VfR Garching extrem konstante Leistungen gezeigt. (Nico Bauer)