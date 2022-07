VfR Garching korrigiert Fehlstart mit 2:0 gegen Rosenheim

Von: Nico Bauer

Teilen

Erstes Bayernligator: Marc Perkuhn (M.) trifft bereits nach vier Minuten für Garching. © Gerald Förtsch

Vor dem letzten Spiel der vierten Runde in der Bayernliga war der VfR Garching die letzte Mannschaft ohne Punkt auf dem Konto. Das änderte sie dann aber ganz schnell mit einem frühen Tor und am Ende dem hochverdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV 1860 Rosenheim.

Garching – Von den drei Absteigern aus der Regionalliga wurden nur die Rosenheimer kaum genannt bei den Tipps für die vorderen Plätze. Im Garchinger Seestadion wusste man nach einer Viertelstunde auch genau, warum dem so ist. Garching führte 1:0, hätte da schon deutlicher vorne liegen können. Robert Rohrhirsch hatte gleich in der 1. Minute eine Chance und lief nach 15 Minute alleine auf den Torwart zu. Er hatte von Lupfer bis umkurven alle Optionen, schoss den Keeper aber an. Das hätte das 2:0 sein müssen, nachdem zuvor Marc Perkuhn sein erstes Bayernligator erzielte (4.). Nach einer Hereingabe von der Grundlinie machte ein Rosenheimer fast das Eigentor und der zuletzt bärenstarke Perkuhn musste das Leder nur noch über die Linie schieben.

Nach der Pause machten die Garchinger alles richtig und ignorierten die Zahlen auf der Anzeigetafel einfach. Sie ließen sich nicht von der ersten Führung der Saison blenden und spielten weiter. Genau genommen schaltete der VfR offensiv noch einen Gang nach oben und erarbeitete sich alle zwei bis drei Minuten Großchancen. Mal ging der Ball vorbei und mal war irgendwo doch noch ein Abwehrbein dazwischen. Rosenheim duselte sich durch das Spiel, in dem es nach 65 Minuten mindestens 3:0 für Garching hätte stehen müssen. Zur Trinkpause der zweiten Halbzeit ging es aber weiter mit dem knappen Vorsprung und der Frage, ob die erschreckend schwachen Gäste noch einen Glücksschuss im Köcher haben.

Diese letzte Frage des Tages wurde dann ganz schnell beantwortet. Erst dezimierten sich die Rosenheimer mit einer Gelb-roten Karte und dann schob Dennis Niebauer nach einem Zuspiel des kurz zuvor eingewechselten Philipp Gmell den Ball ganz cool rechts unten ins Tor. Damit hat die langjährige VfR-Tormaschine nun sein Comeback-Tor und der erste Dreier der noch jungen Saison war perfekt. Noch wichtiger ist aber, dass die Garchinger Mannschaft nach ordentlichen bis guten Ansätzen in den ersten Spielen nun auch in Form von Punkten den Beweis für die Bayernliga-Konkurrenzfähigkeit bekommen hat. (NICO BAUER)

VfR Garching – TSV 1860 Rosenheim 2:0 (1:0).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (19. Ljubicic) - M. Niebauer (65. Thee), Reich, Perkuhn (76. Gmell), D. Niebauer, Zettl (85. Milic) - Rohrhirsch (46. Masmanidis).

Tor: 1:0 Perkuhn (4.), 2:0 D. Niebauer (79.).

Gelb-rot: Kießling (72., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Markus Haase – Zuschauer: 185.