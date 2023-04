3:0 – VfR Garching läuft im Abstiegskampf zur Hochform auf

Von: Nico Bauer

Teilen

In der Fußball-Bayernliga eskaliert derzeit der Abstiegskampf so sehr, dass es schon fast überraschend ist, wenn eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld gegen ein aufmüpfiges Kellerkind gewinnt. Für den mit 40 Punkten fast geretteten FC Gundelfingen war es ein hoffnungsloses Unterfangen, den VfR Garching bezwingen zu wollen.

Garching – Der VfR siegte eigentlich nie gefährdet 3:0 (1:0) und hat den direkten Klassenerhalt vor Augen mit nur noch sechs Punkten Abstand zum sicheren Klassenerhalt und einem Nachholspiel kommenden Dienstag in Kirchanschöring. „Wir haben kapiert, wie Abstiegskampf funktioniert“, sagte der Garchinger Trainer Nico Basta nach den 90 Minuten von Gundelfingen, in denen die Gastgeber mit drei Dingern noch ziemlich gut bedient waren. Der VfR beherrschte die Grundtugenden des Fußballs am Rande der Perfektion. Defensiv standen die Garchinger so gut, dass Torwart Maximilian Retzer mehr Balljunge denn Torwart war, wenn er in dem weiten Rund der Gundelfinger wieder einmal mit 200-Meter-Lauf einen Ball holen musste, den die Gastgeber mit einer guten Portion Verzweiflung aus größerer Distanz meterweit am Tor vorbeigeschossen hatten.

Die Garchinger gewannen gefühlt neun von zehn Zweikämpfen und ließen nur eine echte Torchance für den Gegner zu, bei der der Ball knapp daneben ging (22.). Nach dem trostlosen 0:0 im Hinspiel war auch in der dritten Halbzeit der beiden Mannschaft wenig Aufregendes geboten. Garching kontrollierte das Geschehen, kam aber durch ein zu ungenaues Spiel nach vorne auch nicht wirklich in die Box. In solchen Duellen ist nicht selten eine Standardsituation der Dosenöffner und das war diesmal ein Freistoß. Mike Niebauer fand mit seinem Freistoß Yazid Tambo, der den Ball einen Meter über dem Boden mit einem fürs Lehrbuch nicht wirklich geeigneten Kopfball am Torwart vorbeimogelte (39.). Das Tor passte zum Spiel und die Führung der Garchinger ging in Ordnung.

Nach der Pause ging den Gästen dann vieles leichter vom Fuß und nun erspielte man sich auch mit zunehmender Dauer mehr Chancen. Beim 2:0 lief der Ball auf der rechten Seite fein über Rohrhirsch und Kehl zu Ex-Profi Riccardo Basta. Dieser zeigte, dass man vom Strafraum den Ball auch ganz sanft ins Tor streicheln kann und nicht immer wie ein Hufschmied zulangen muss. Das dritte Tor war ein etwas schlitzohriges Gefummel von Robert Rohrhirsch, als sich dieser mit einem Verteidiger und dem Torwart um den Ball stritt. In der Schlussphase hätten die Garchinger noch klarer gewinnen können, wobei das wiederum des Guten etwas zu viel gewesen wäre. nb

FC Gundelfingen - VfR Garching 0:3 (0:1).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier (88. Wanzeck), Ljubicic, Radau - Niebauer, Basta, Rohrhirsch (84. Gertsmann), Djeukam (77. Vochatzer) - Reich (79. Wimmer), Tambo (86. Sodji).

Tore: 0:1 Tambo (39.), 0:2 Basta (52.), 0:3 Rohrhirsch (71.).

Schiedsrichter: Alexander Arnold (Waldberg) – Zuschauer: 245.