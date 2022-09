VfR Garching landet Königstransfer - Yazid Tambo kommt

Von: Nico Bauer

Teilen

Garching – Eigentlich ist das Transferfenster der Fußballer schon geschlossen, aber mit einem vertragslosen Spieler hat der im Abstiegskampf steckende Bayernligist VfR Garching einen Königstransfer gelandet. Ab sofort ist der Offensivmann Yazid Tambo (19) spielberechtigt.

In der Jugend spielte Tambo für den TV Milbertshofen und suchte dann das Sprungbrett zum Profifußball beim 1. FC Nürnberg. Von 2019 bis zum Sommer 2022 absolvierte er für die B- und A-Jugend des fränkischen Traditionsclubs 30 Spiele (vier Tore) in der Bundesliga. Zum Start in den Herrenbereich war er vertragslos und hatte ziemlich attraktive Angebote von bayerischen Regionalligisten. Der VfR gewann letztlich die Zusage mit extremen Aufwand, indem man dem Spieler, seinem Bruder und seiner Mutter Jobs vermittelte. Dieses Paket hilft der Familie mehr als ein paar Hundert Euro für das Fußballspielen. „Er ist ein richtiger Zocker, bullig und torgefährlich“, sagt Trainer Nico Basta, „Yazid wird uns sehr weiterhelfen ab sofort.“ (nb)