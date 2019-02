Ludwig Trifellner neuer Sportdirektor beim VfR Garching 

von Nico Bauer schließen

Der Regionalligafußball in Garching hat nach der Ära Weber ein erstes Gesicht bekommen. Gestern trat Ludwig Trifellner den Job des Sportdirektors an.

Garching – Daniel Weber ist beim VfR Garching eine Legende durch den Aufstieg des Vereins von der Bezirks- in die Regionalliga. Im Sommer beendet er seine Tätigkeit und schlug dem Verein eine andere Legende des Münchner Fußballs vor. Ludwig Trifellner war Webers Idee als Sportdirektor und gestern wurde er nun bei dem Regionalligisten als Sportdirektor vorgestellt.

Trifellner ist der gesuchte Mann mit dem großen Fußball-Netzwerk. Der Wunschkandidat des VfR sagte dann auch schnell zu, „weil mich diese Aufgabe schon brutal reizt“. Das Interesse Webers ehrte ihn, zumal beide seit zwei Jahrzehnten in der Münchner Torwartschule zusammenarbeiten. „Wir konnten uns immer aufeinander verlassen“, sagt Trifellner, der nun die sportliche Leitung neben dem Platz übernimmt. Die Trainer-Tätigkeit war für den 60-Jährigen kein Thema mehr, „auch wenn ich sehr große Sympathie für Jupp Heynckes habe“.

Trifellner startet in Garching direkt mit der schweren Aufgabe, für die kommende Saison einen neuen Trainer zu suchen. „Wir brauchen einen Ausbildungstrainer“, sagt Trifellner. Er kann sich auch einen unbekannteren Mann vorstellen, wenn dieser die Fähigkeit habe, junge Fußballer weiter zu entwickeln. Den einen oder anderen Namen hat er schon im Kopf. Trifellner erwartet von dem neuen Mann, dass dieser „sieben Tage die Woche für den Fußball leben muss“. Mit dem Trainer möchte der Sportdirektor dann den VfR Garching weiterbringen und auf das System Webers aufbauen. Man werde nicht alles umstürzen und wolle weiter ein Ausbildungsverein bleiben. Dann d dann soll sich der VfR etablieren, um auch bei strukturellen Veränderungen, wie der Reduzierung auf vier Regionalligen oder der etwaigen Schaffung einer zweigleisigen 3. Liga, den Anschluss nicht zu verlieren.

Trifellner würde gerne Modelle entwickeln, bei denen die Garchinger als seriöse Adresse junge Spieler für den Profi-Fußball weiterentwickeln und von dieser Arbeit auch über Ablösesummen profitieren. „Es kann nicht jeder gleich beim FC Bayern spielen“, sagt Ludwig Trifellner in dem Wissen, dass die Region München voll mit Talenten ist.

Durch seine Fußballschulen, Verbandstätigkeit und das Scouting für Profivereine hat er den Blick für die 18-Jährigen, die Potenzial haben, für den Sprung in den Profifußball aber noch etwas Zeit brauchen. Zudem verweist Trifellner darauf, „dass mit mir in der sportlichen Verantwortung noch kein Verein abgestiegen ist“. Beim VfR herrscht große Erleichterung, diesen erfahrenen Mann für sich gewonnen zu haben. „Wir haben uns getroffen und es hat sofort gepasst“, sagt Präsident Uwe Cygan. Er machte deutlich, dass sich die Vereinsfunktionäre wie in den vergangenen elf Jahren bei Daniel Weber komplett heraushalten und dem sportlichen Leiter die Freiheiten geben, jedenfalls im Rahmen der finanziell begrenzten Möglichkeiten.