Für VfR Garching liegt Messlatte nach 3:0-Gala in Ismaning hoch

Von: Nico Bauer

Teilen

Mike Niebauer (l.) und Christoph Thoss bejubeln das 2:0 gegen Ismaning. © Dieter Michalek

Mit dem 3:0-Sieg in Ismaning hat der VfR Garching wieder ein Stück weit die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt in der Bayernliga Süd zurückgeholt, aber vor allem haben die Fußballer die Messlatte richtig hochgelegt. Mit der 90-minütigen Gala zeigte die Mannschaft ihr wahres Potenzial. Daran wird der VfR an diesem Sonntag (15 Uhr, Seestadion) im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II gemessen.

Garching – Diese Saison zeigten die Garchinger nicht allzu viele Spiele, in denen sie voll überzeugten. Der Auftritt in Ismaning war in der Sprache von Pep Guardiola Top-Top-Top. Deshalb ist es logisch, dass Trainer Nico Basta an seiner Formation nichts ändern wird. Dem Trainer tut derzeit Gabriel Wanzeck leid, der im Winter vom TSV 1860 München kam und noch keine einzige Einsatzminute hatte. Der 22-jährige Innenverteidiger hat richtig Qualität, ist aber das personifizierte Luxusproblem. Nach der Winterpause saß Stammspieler Sebastian Hofmaier erst draußen, bekam in Ismaning die Chance und präsentierte sich überragend.

„Wenn es einen Wechsel gibt, dann kommt Marc Sodji in die Startelf“, sagt der Trainer. Der junge Stürmer kam in die Garchinger U19, wurde behutsam aufgebaut und hatte in Ismaning gefühlt sein erstes Bayernligaspiel. Nach fünf Minuten im Sommer durfte er nun 35 Minuten auf den Platz, machte richtig Betrieb und auch folgerichtig sein erstes Bayernligator. Es ist wahrscheinlich, dass sich Christoph Thoss und Marc Sodji die neu geschaffene zweite Stürmerposition neben Yazid Tambo wieder teilen werden.

Die Garchinger Mannschaft steht nun unter der besonderen Beobachtung, ob die Gala vom Ismaninger Kunstrasen ein wundersamer Ausreißer nach oben war oder der Start einer Serie gegen den Abstieg. Für Trainer Nico Basta dreht sich viel um die Frage, ob die Ingolstädter noch einmal so aufdrehen wie beim 0:4 im Hinspiel. „Das war unser bislang bester Gegner“, sagt Basta. Mit der Gesamtbilanz (ein Sieg, vier Unentschieden, sieben Niederlagen) ist der extrem gut ausgebildete Nachwuchs des Drittligisten alles andere als ein Garchinger Lieblingsgegner. Mit zwei Siegen in Folge sind die Schanzer zuletzt auch wieder gut ins Rollen gekommen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Radau, Ljubicic - M. Niebauer, Basta, Djeukam, Rohrhirsch - Thoss (Sodji), Tambo.