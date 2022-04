VfR Garching muss lange auf Anführer Niebauer verzichten

Von: Nico Bauer

Der Kapitän fällt aus: Mike Niebauer fehlt dem VfR Garching möglicherweise bis zur nächsten Saison. © Dieter Michalek

Die Abstiegsgefahr ist mittlerweile deutlich gesunken für die Fußballer des Garching, der in 90 Minuten nun noch einmal vieles entspannen kann. Mit einem Heimsieg gegen den TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr) könnte sich der Bayernligist sich von den Verfolgern gut absetzen und hätte mit dann 40 Punkten das rettende Ufer zum Greifen nahe.

Garching – Die hinteren beiden Relegationsplätze (Dachau, Wasserburg) sind schon recht weit weg, sodass die Garchinger nur noch auf Platz 14 mit Kottern (drei Punkte Abstand) und Platz 15 (Pullach, vier Punkte) schauen müssen. Dazu kommt, dass der bessere 14. der beiden Bayernligen drin bleibt und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vertreter aus dem Süden. Dann hätten die Garchinger nur noch einen Relegationsplatz in der Nähe.

Die wohl zwei benötigten Siege in den letzten fünf Spielen müssen die Garchinger ohne ihren Anführer schaffen, denn Mike Niebauer bekam eine katastrophale Diagnose nach seiner Verletzung in Hankofen. Er hat nicht nur einen Bänderriss, sondern auch einen Knorpelschaden im Knie und möglicherweise noch mehr. „Er steht bis auf Weiteres nicht zur Verfügung“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta, „das kann bis zum Trainingsauftakt im Sommer sein.“

Das Fehlen des Kapitäns ist sportlich das mit ganz weitem Abstand Schlimmste, was den Garchingern passieren konnte. Schon in der Vergangenheit zeigte sich, wie an Fehltagen Niebauers das Gebilde fragil wurde. Nico Basta hat aktuell einige Optionen mit gelernten Sechsern (Wimmer), vorgezogenen Innenverteidigern (Radau) oder der Erfahrungslösung (Thee). So ganz klar war sich der Trainer bislang noch nicht, wie er seiner jungen Mannschaft am Besten helfen kann. Klar ist nur, dass man mit den neuen Voraussetzungen auch die kleiner gewordene Abstiegsrechnung gänzlich streichen möchte. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Dachs – Kehl, Hofmaier, Radau, Ljubici c– Reich, Thee (Wimmer), Zettl, Schön – Sinabov, Thoss.