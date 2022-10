VfR Garching: Abstiegskampf wird zur Daueraufgabe - Kapitän Niebauer droht Sperre

Von: Nico Bauer

Schwer taten sich die Garchinger beim 0:2 gegen Nördlingen, hier Quentin Kehl (r.). Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Der Rückstand des VfR Garching an das rettende Ufer beträgt schon acht Punkte. Jetzt fehlt auch noch Kapitän Mike Niebauer gesperrt.

Garching – Der Abstand zum rettenden Ufer in der Bayernliga Süd wird immer größer. Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage der Fußballer des VfR Garching gegen den TSV Nördlingen wird ein langfristiges Verweilen auf den Abstiegsrelegationsplätzen immer realistischer.

Der VfR Garching hat mit Yazid Tambo mittlerweile zwar seinen lange schwer vermissten Mittelstürmer zurück im Team, aber dennoch bleibt das Offensivspiel zäh. In der ersten Hälfte spielten die Garchinger ganz gut mit, trafen aber immer wieder falsche Entscheidungen und belohnten sich nicht für viel Aufwand. Richtig gefährlich wurde es nur bei Standardsituationen. Nach einer Ecke ging ein Kopfball von Mike Niebauer nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei (23.).

VfR Garching muss sich nach Niederlage immer mehr auf die Abstiegsrelegation einstellen

Auf der anderen Seite war der TSV Nördlingen erwartet kompakte und zäh zu bespielende Gegner. Nach vorne reichte den Schwaben ein genialer Moment, um mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen. Die geplante Anarchie kündigte sich an, als der Gast eine gefühlte Fünferkette im Sturm bildete, und dieses Konstrukt spielte mit Direktpässen einen regelrechten Überfallangriff, der die Garchinger schlicht überforderte. Es schien, als konnten sich die Nördlinger den Torschützen aussuchen mit der Wahl für Simon Gruber (28.).

Nach der Pause legten die Garchinger nach und machten richtig Druck. Auch wenn es weiter nicht das große Feuerwerk gab, so erarbeitete sich der VfR immer wieder seine Möglichkeiten, bei denen etwas das Ballglück fehlte. Einmal flog der Torwart an einer Ecke vorbei, aber die Garchinger brachten nicht die Fußspitze an den Ball in der Nähe des leeren Tores. Das 1:1 wäre in der Summe verdient gewesen für den VfR, der sich immer mehr auf die Abstiegsrelegation einstellen muss.

VfR Garching: Kapitän Mike Niebauer droht wegen Notbremse Sperre von zwei Spielen

Nördlingen verteidigte erst den knappen Vorsprung und wartete dann auf den Fehler, um die Punkte gänzlich in trockene Tücher packen zu können. Das passierte eine Viertelstunde vor dem Ende, als die Gäste nach einem Ballgewinn an der Mittellinie schnell umschalteten und den Konter klasse ausspielten mit dem völlig entspannten Abschluss von Alexander Schröter zum 0:2.

Der finale Frustpunkt war eine klassische Notbremse von Mike Niebauer: Garchings Kapitän drohen nun zwei Spiele Sperre. Er fehlt sicher kommende Woche im Kellerduell bei Türk Augsburg. (NICO BAUER)

VfR Garching - TSV Nördlingen 0:2 (0:1).

VfR: Retzer - Kehl (90. Alisanovic), Hofmaier, M. Niebauer, Salassidis (68. Ljubicic) - Basta (90. Wimmer), Reich (77. Gmell), Masmanidis (85. Garbija), Rohrhirsch, Zettl - Tambo.

Tor: 0:1 Gruber (28.), 0:2 Schröter (75.).

Rote Karte: M. Niebauer (86., Notbremse).

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg).

Zuschauer: 150.