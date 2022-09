VfR Garching: Neuzugang Tambo trifft zweimal bei seiner Premiere

Von: Nico Bauer

Fulminanter Einstand: Yazid Tambo (hier noch bei Nürnberg) trifft bei seinem ersten Einsatz für Garching zweimal. © Imago

Unter der Woche präsentierte der VfR Garching Yazid Tambo und in Kottern zeigte der Neue, was für ein Kracher da gekommen ist. Mit zwei Toren und einer Megaleistung war Tambo das Gesicht des Garchinger 3:1 (1:0)-Sieges im Allgäu. Kottern war mit dem Ergebnis am Ende noch sehr, sehr gut bedient.

Garching – Die Garchinger waren von der ersten Minute hellwach und funktionierten in einem ziemlich überraschenden Format. Stürmer Christoph Thoss wurde auf der rechten Außenbahn aufgestellt und dafür bildete Yazid Tambo mit Robert Rohrhirsch den Doppelsturm. Zu dem offensiven Gebilde kam eine Defensive, die nicht viel zuließ und eigentlich nur bei Standardsituationen in Gefahr geriet.

Und dann kam der bestens aufgelegte Tambo. In der 40. Minute bekam er den Ball gut 20 Meter vor dem Tor und zimmerte den unhaltbar rechts oben ins Kreuzeck. Nach dem Kracher hatten die Garchinger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann noch eine Doppelchance, die eigentlich eine 2:0-Pausenführung hätte bringen müssen.

Nach dem Seitenwechsel hatte sich das gute Bild der Garchinger schnell erledigt, weil Nico Beutel einen Elfmeter erfolgreich vollstreckte (47.). Bei einem Gewühl im Strafraum machten die Kotterner das Maximum aus der Situation und die braven Garchinger bestätigten den Kontakt.

Torjäger mit zusammengeklebtem Schuh Wer dem Doppeltorschützen Yazid Tambo auf die Füße schaute, der sah die Ausmaße des kleinen Fußballmärchens. Der zuletzt vereinslose Spieler hatte einen kaputten Fußballschuh und einen zweiten ohne Schnürsenkel. Die Füße und die Schuhe wurden mit Tape zusammengeklebt, damit der Neuzugang spielen konnte. Zwei Tore beim ersten Spiel überhaupt im Herrenbereich machten die Anekdote zum Fußballmärchen. Und vor dem Stürmerduell kommenden Sonntag zwischen dem jungen Yazid Tambo und dem alten Sascha Mölders versprach Trainer Nico Basta eine Sonderprämie: „Wir gehen diese Woche Fußballschuhe kaufen…“ (nb)

Wie schon zuletzt bei dem Auswärtsspiel in Memmingen spielte in der zweiten Halbzeit nur noch der VfR Garching und zeigte einen beeindruckenden Zustand. Die Mannschaft hat die Fitness und die Moral um im letzten Drittel der Spiele noch einmal einen Gang nach oben zu schalten. In Kottern hatte das zur Folge, dass der VfR den Gegner regelrecht überrannte und auch ein Kantersieg zur Debatte stand.

Drei Minuten nach dem Elfmeter-Ausgleich bereitete Christoph Thoss die neuerliche Führung mit einer fantastischen Einzelleistung auf dem rechten Flügel vor und die perfekte Hereingabe musste Mark Zettl nur noch über die Linie drücken. Kurz darauf gab es sogar noch einen Hauch Slapstick. Anton Masmanidis wollte den Torwart überlaufen, legte sich den Ball zu weit vor und der mitgelaufene Riccardo Basta schob den Ball statt in das leere Tor an den Pfosten. Nach dem Spiel konnte man darüber lachen, weil Offensivgranate Tambo noch zweimal frei vor dem Torwart auftauchte und einmal traf. Der 3:1-Auswärtssieg war damit ein gefühltes 5:1. (nb)

TSV Kottern – VfR Garching 1:3 (0:1).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, M. Niebauer, Ljubicic - Wimmer, Reich, Thoss (62. Masmanidis), Zettl (87. Alisanovic) - Tambo (83. Garbija), Rohrhirsch (72. Basta).

Tore: 0:1 Tambo (40.), 1:1 Beutel (47., Foulelfmeter), 1:2 Thoss (50.), 1:3 Tambo (80.).

Schiedsrichter: Felix Scharf (Nabburg) – Zuschauer: 254.