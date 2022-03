VfR Garching: Polster anlegen für den Klassenerhalt

Von: Nico Bauer

Teilen

Kleines Familientreffen: Nico Basta sieht mit Matthias Strohmaier und Alban Zinsou alte Weggefährten wieder. © Dieter Michalek

Das große Derby gegen den FC Ismaning haben die Garchinger Bayernliga-Fußballer mit einem 1:1 auswärts und einem 2:0 zu Hause bereits gewonnen. Nun möchten sie ihr kleines Derby mit Aufsteiger VfB Hallbergmoos (Sonntag, 15 Uhr) nach einem 1:1 in der Fremde auch für sich entscheiden. Die Rückkehr von Matthias Strohmaier an seine alte Wirkungsstätte Garching ist aber überschattet von einem Coronaausbruch beim Vorletzten.

Garching – Unter der Woche hatten die Hallbergmooser sieben positive Fälle und baten deshalb auch um eine Verlegung. Für die beiden denkbaren Ausweichtermine fragten die Garchinger Funktionäre die Verfügbarkeit der Spieler ab und sahen, dass man dann selbst Ausfälle kompensieren müsste. Deshalb lehnten die Garchinger ab und Hallbergmoos wird mit dem letzten Aufgebot anreisen müssen.

Für den Garchinger Trainer Nico Basta ist das Spiel gegen Hallbergmoos ein kleines Familientreffen. Gästetrainer Matthias Strohmaier hat einst als spielender Co-Trainer in Garching seine ersten Schritte im Trainergeschäft gemacht und mit Basta gab es eine kurze Überschneidung vor Strohmaiers Abschied. Aber auch mit dem Hallbergmooser Co-Trainer Alban Zinsou gibt es mehrere Besonderheiten. Zinsou trainierte in der U19-Jugend des FC Schwabing diesen Nico Basta und spielte dort in der ersten Mannschaft mit ihm zusammen. Zuletzt hatten Basta und Zinsou in dessen Funktion als Jugend-Koordinator bei Türkgücü München einen Wettlauf, wer am schnellsten die Jugend gut aufbaut.

Die Garchinger haben nun drei Heimspiele mit Hallbergmoos, Deisenhofen (Dienstag) und Dachau (Sonntag, 3. April). Gerade mit Siegen gegen die Kellerkinder Hallbergmoos und Dachau hat man eine gute Chance, sich spürbar von den Abstiegsrelegationsplätzen abzusetzen. „Das Mindestziel dieser Woche sind fünf Punkte“, sagt Nico Basta. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl, Hofmaier, Thee, Ljubisic – Niebauer, Reich, Salassidis, Zettl – Sinabov, Schön (Thoss).