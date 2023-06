Perfekte Ausgangslage: VfR Garching beweist Nervenstärke in Großschwarzenlohe

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Garchinger (in Weiß) waren den Großschwarzenlohern immer einen Schritt voraus. © Nico Bauer

Der VfR Garching hat seine Hausaufgaben gemacht und eine gigantische Ausgangsposition zur Halbzeit der Bayernliga-Relegation.

Großschwarzenlohe – Beim SC Großschwarzenlohe gewann man am Mittwochabend mit zwei ganz späten Toren 3:1 (0:1) und kann nun am Samstag (16 Uhr, Seestadion) in die Finalrunde der Relegation einziehen. Relegationsspiele beginnen normalerweise mit zehn Minuten Abtasten, doch diesmal gab es fünf Minuten Spektakel.

In der zweiten Minute scheiterte Robert Rohrhirsch frei vor dem Torwart und in der 5. Minute kassierte der VfR Garching das 0:1. Was war das für ein Gurkentor! Der Freistoß vom rechten Flügel segelte im Strafraum so lange ungefährlich über Freund und Feind hinweg, bis der Ball zur Überraschung aller im langen Eck einschlug. Das, was von der Bundesliga bis zur C-Klasse immer mal unerklärlich passieren kann, war für die Garchinger ein brutaler Wirkungstreffer. Der VfR stand gefühlt zwei Meter neben sich und verlor den Matchplan aus Augen. Gegen einen sicherlich nicht übermächtigen Gegner entwickelte sich ein ganz schwaches Spiel.

Ein Gegentor, aber kein Schlag gegen die Moral: Nach dem 0:1-Rückstand drehen die in weiß gekleideten Garchinger auf und gewinnen 3:1. © Nico Bauer

Bei dem Gastspiel im Nürnberger Umland ging von den Garchingern im Rest der ersten Halbzeit wenig bis keine Gefahr aus. Die Gastgeber hatten großes Interesse an weiteren Standards, die aber auch nichts einbrachten. Nach dem Seitenwechsel brachte Garching mit Mike Niebauer und Yazid Tambo frisches Personal und wirkte wiederbelebt, aber die erste gute Chance hatte Großschwarzenlohe (48.), doch Torwart Dominik Bals war auf dem Pfosten. Der nächste Höhepunkt war dann das 1:1. Yazid Tambo wurde steil geschickt und schob den Ball schon fast unverschämt cool am Torwart vorbei.

Das Momentum wechselte nun auf die Garchinger Seite und dem VfR war das Unentschieden zu wenig. Yazid Tambo nahm es nun auch gerne einmal mit drei Gegenspielern auf – weil er es kann. Die Großchance zum 2:1 hatte Roman Gertsmann Sekunden vor seiner Auswechselung, aber ihm rutschte frei vor dem Torwart der Ball über den Schlappen. Kurz danach kassierten die Gastgeber wegen Reklamierens eine gelbrote Karte und nun wollte Garching unbedingt gewinnen.

Manche Zuschauer diskutierten wieder einmal das Thema, warum der Bayerische Fußball-Verband immer die Franken gegen die Oberbayern benachteilige. Der Ausruf des Spielers („Schiri!“) war in der Tat ein Protest, den man auch ohne Karte hätte durchgehen lassen können. Die Garchinger hatten in Überzahl dann auch die volle Offensivkapelle auf dem Platz und sie bekamen die Chancen für den Siegtreffer.

Marc Sodji scheiterte in der 79. Minute freistehend am Torwart. Zum Ende hin bekam die Partie dann doch noch die bei der Relegation so typische Hektik und Pokalcharakter. Christoph Thoss ließ noch eine Millionenchance liegen und dann nahm Garching Großschwarzenlohe gnadenlos auseinander. Erst versenkte Linus Radau einen an das 0:1 erinnernden Freistoß ins lange Eck (87.) und dann kam der Konter Drei gegen Eins. Yazid Tambo schoss an den Pfosten des leeren Tors und Marc Sodji traf im Nachschuss zum 3:1 (89.). (nb)

SC Großschwarzenlohe – VfR Garching 1:3 (1:0)

VfR Garching: Bals - Reich, Hofmaier, Wanzeck, Salassidis (65. Radau) - Wimmer (46. Niebauer), Basta, Djeukam (46. Tambo), Perkuhn (79. Thoss), Rohrhirsch - Gertsmann (65. Sodji) Tore: 1:0 Sperber (5.), 1:1 Tambo (53.), 1:2 Radau (87.), 1:3 Sodji (89.) Gelbrot: Egerer (69., Foul+Reklamieren) Schiedsrichter: Stefan Treiber (Zell-Bruck) Zuschauer: 450.