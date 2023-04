VfR Garching: Rettendes Ufer in Sichtweite

Von: Nico Bauer

Nico Basta „Wir sind so nah dran wie noch nie in dieser Saison.“� © Fupa

Diese Woche wird die Tabelle begradigt in der Bayernliga, wenn der VfR Garching zum Nachholspiel beim SV Kirchanschöring (Dienstag, 18.45 Uhr) antritt. Man kann dem direkten Klassenerhalt so nahekommen wie nie zuvor in dieser Saison.

Garching – In den vergangenen Wochen haben Dachau 65 und Garching sich schrittweise an das rettende Ufer herangearbeitet. Beide haben schon den Blinker nach links gesetzt, um das schwächelnde Nördlingen zu überholen. „Wir sind so nah dran wie noch nie in dieser Saison“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Aktuell stehen die Garchinger drei Punkte hinter Dachau und sechs hinter Nördlingen, wobei beide nur zuschauen können, was Garching in Kirchanschöring macht. Mit zehn Punkten aus den jüngsten fünf Spielen hatte der VfR den Schnitt einer Spitzenmannschaft.

Kirchanschöring befindet sich auf Tabellenrang sechs und hat derzeit eine schwache Phase. In den vergangenen vier Spielen gab es nur einen Dreier und das war ein Duselsieg gegen den Tabellenletzten Hallbergmoos. Bei acht Punkten Rückstand zum zweiten Platz ist das Nachholspiel wohl die letzte Chance, wenn Kirchanschöring im Rennen um die Aufstiegsrelegation noch ein bisschen mitmischen möchte.

Die Garchinger wissen, dass sie Kirchanschöring zu einem dankbaren Zeitpunkt bekommen. Die Kicker von der oberbayerischen Ostgrenze haben in den jüngsten vier Spielen für sie völlig unübliche neun Gegentore kassiert. Normalerweise fallen wenige bis keine Tore in Partien mit Kirchanschöringer Beteiligung, aber derzeit ist das Team in einer Schieflage. Den Garchingern wird nicht entgangen sein, wie kürzlich der FC Ismaning den Gegner entschlüsselte und nahezu vorführte im eigenen Stadion.

Beim VfR gab es nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in Gundelfingen auch keine Nachwirkungen. In der Schlussphase konnte man nach einer nahezu perfekten Teamleistung sogar noch ein paar Körner sparen. Neben den Langzeitverletzten Marc Zettl und Marc Perkuhn kann Mike Niebauer die Reise nach Kirchanschöring nicht mit antreten. Der Mentalitätsspieler und Riccardo Basta waren zuletzt in der defensiven Mittelfeldzentrale das Herzstück des Garchinger Spiels. Aber ein Team mit breiter Brust kann solche Ausfälle kompensieren. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Ljubicic, Radau - Basta, Wimmer, Rohrhirsch, Reich, Djeukam - Tambo.