„Der Körper macht nicht mehr mit“ - Ex-Bayer Riccardo Basta beendet Karriere mit 28

Von: Michael Zbytek

Riccardo Basta wird dem VfR Garching erhalten bleiben, allerdings nicht auf dem Platz. © IMAGO/Sven Leifer

Riccardo Basta beendet seine Spielerkarriere mit 28 Jahren. Körperliche Probleme sind ausschlaggebend für den Schritt des ehemaligen Bayern-Amateurs.

Garching – 2012 wechselte Riccardo Basta als Jugendlicher zum FC Bayern. Beim Rekordmeister durchlief er erst die B- dann die A-Jugend und schaffte nach vier Jahren den Sprung in den Kader der Reserve. Für die Profis sollte es jedoch nicht reichen, wofür er vor allem Matthias Sammer und Erik Ten Hag verantwortlich macht. Nach mehreren Zwischenstationen folgte Riccardo Basta dann seinem Bruder Nico zum VfR Garching – dort beendet er jetzt mit gerade einmal 28 Jahren seine Karriere.

Riccardo Basta bleibt dem VfR Garching als sportlicher Leiter erhalten

Dem VfR bleibt Basta jedoch erhalten: er wird sportlicher Leiter. Im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern erklärt er, warum er seine Karriere im besten Fußballalter beendet: „Ich würde gerne noch spielen, aber der Körper macht nicht mehr mit. Ich habe seit Jahren mit einer Labrumläsion im Hüftbereich zu kämpfen, die mir jetzt doch zu schaffen macht.“

Die Verletzung spüre er zwar nicht während der Spiele, allerdings plage sie ihn in den Ruhephasen danach. Bastas Ärzte hätten ihm zu einer Operation geraten, er lehnte diese aber schnell ab: „Ich bin kein Fan von Operationen. Ich wollte es so weiterprobieren, jetzt war es aber doch zu viel. Deshalb habe ich mich für den Rücktritt entschieden.“ Sollte dem VfR aber mal die Spieler ausgehen, wonach es derzeit nicht aussieht, würde Basta schon nochmal einspringen.

Karriere mit Höhen und Tiefen: Beim FC Bayern und VfR Garching „wirklich schöne Zeiten gehabt“

Auf seine Karriere blickt Basta „mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge“ zurück. Basta spielte abgesehen vom FC Bayern und VfR Garching für 1860 Rosenheim, FC Pipinsried, SC Oberweikertshofen und den TSV Sauerlach. „Ich habe einiges erlebt und viele Erfahrungen gemacht, die mein Leben geprägt haben. Und auch wenn es beim FC Bayern sehr facettenreich war, habe ich dort und auch hier in Garching eine wirklich schöne Zeit gehabt“, erinnert sich Basta.

Dazu, ob der verpasste Sprung zum Profi an ihm nage, hat der Mittelfeldspieler eine klare Meinung: „Nein. Man muss da realistisch bleiben. Es gibt so viele Fußballer und nur wenige von ihnen schaffen diesen Schritt.“ Ein mögliches Comeback schließt Basta bisher aus, „aber man weiß ja nie, was passiert“. (Michael Zbytek)