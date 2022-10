VfR Garching richtet sich gegen Nördlingen auf Geduldsspiel ein

Von: Nico Bauer

Teilen

Riccardo Basta kann nach überstandener Entzündung wohl auflaufen © Fupa

Nico Basta ist kein Freund von übermäßiger Dramaturgie. Deshalb redet der Trainer des VfR Garching in der Bayernliga-Vorrunde noch lange nicht von irgendwelchen Endspielen.

Garching – Bei den kommenden Partien zu Hause gegen den TSV Nördlingen (Sonntag, 15 Uhr, Stadion am See) und dann bei Türk Augsburg eine Woche später stellt er aber einen richtungweisenden Charakter fest. In diesen 180 Minuten benötigt der VfR viele Punkte, wenn er bis zum Winter über einen Abschied aus der Abstiegsrelegationszone sprechen will.

„Wenn wir diese beiden Spiele verlieren, dann können wir fast schon für den nächsten Juni die Relegationswochen blocken“, sagt Basta. Garchings Trainer ist aber ein unerschütterlicher Optimist und deshalb sieht er mit Blick auf den Zwölften Nördlingen die Chance, den Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz von sieben auf vier Punkte reduzieren zu können. Und dann hat Garching ja noch ein direktes Duell im Keller. In diesen zwei Spielen geht es um die Blickrichtung. Bei einem erfolgreichen Verlauf ab vier Punkten lebt die Chance, bis zur Winterpause den Anschluss an das hintere Mittelfeld wieder herstellen zu können. Alles darunter bedeutet, dass Garching Teil des derzeit abgeschlagenen Quartetts bleibt und den Letzten auf Distanz halten muss als Miniziel. Der TSV 1860 Rosenheim auf dem direkten Abstiegsplatz liegt aktuell auch nur zwei Zähler hinter den Garchingern.

Bei denen steht noch ein kleines Fragezeichen hinter Stürmer Yazid Tambo, der aber wahrscheinlich spielen kann. Dagegen wird Marc Perkuhn ausfallen. Er hat Schmerzen und wartet auf den Befund der Verletzung. Ein nicht so schöner und vor allem nicht kalkulierbarer Ausfall wäre es, wenn bei Ricardo Basta die Schambeinentzündung wieder aufflammen würde. Sein Bruder und Trainer Nico geht aber auch hier davon aus, dass es gegen Nördlingen reicht.

Sportlich erwartet der Trainer ein Geduldspiel gegen einen defensiven Gegner, der bei einer Führung wohl gänzlich Beton anrühren würde. Der VfR braucht kreative Lösungen gegen einen dichten Abwehrverbund. „Ein Unentschieden auswärts wäre für Nördlingen wie ein Sieg“, sagt Nico Basta, „die könnten sehr gut damit leben, den Abstand zu halten.“ (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, M. Niebauer, Salassidis (Ljubicic) - Basta (Wimmer), Reich, Masmanidis, Rohrhirsch, Zettl - Tambo.