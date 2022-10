Schrecksekunde im VfR-Training – Basta-Einsatz ungewiss

Von: Nico Bauer

Teilen

„Der explodiert irgendwann komplett“: Marc Perkuhn hat sich zurückgemeldet. © Michalek/A.

Nach dem Dramasieg von Augsburg haben die Bayernliga-Fußballer des VfR Garching die letzten drei Mannschaften der Tabelle etwas distanziert, aber groß verändert hat sich die Situation nicht. Vor dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München II (Sonntag, 15 Uhr) sind die Plätze vor der Relegation noch weit entfernt. Um die aktuell sieben Punkte aufzuholen, müssen die Garchinger noch deutlich zulegen.

Garching – Das 3:2-Siegtor in der 96. Minute in Augsburg war Balsam für die Garchinger Seelen. „Wir können in letzter Minute auch gewinnen“, sagt Trainer Nico Basta und erinnert an die zurückliegenden emotionalen Tiefschläge. In Landsberg verlor der VfR in letzter Sekunde 1:2 und gegen den Vorletzten Hallbergmoos kassierte er in letzter Minute den Ausgleich. Angesichts dieser Erfahrungen tut der dritte Saisonsieg mit der besonderen Dramatik sehr gut.

Spielerisch ist das eine der besten Mannschaften der Liga.

Für Nico Basta ist aber auch klar, dass nun gegen die Löwen die Trauben erheblich höher hängen werden. „Spielerisch ist das eine der besten Mannschaften der Liga“, sagt der Garchinger Trainer und verbindet das mit der Warnung, dass man sich nicht mehr so viele Fehler wie bei Türkspor Augsburg leisten dürfe.

Die U23 des TSV 1860 steht zwar nur auf dem neunten Tabellenplatz, hat aber mit mehreren eher unglücklichen 1:1-Unentschieden heuer schon eine ganze Menge Punkte liegengelassen. Garchings Trainer sieht die Sechziger vom Potenzial unter den besten fünf Mannschaften der Liga.

In seiner Mannschaft hat Nico Basta wieder einen breiteren Kader und mehr Optionen in der Offensive. Marc Perkuhn machte nach seiner Einwechslung ein Riesenspiel und meldete sich so ein bisschen zurück nach verschiedenen Verletzungen und Leistungsschwankungen. „Der explodiert irgendwann komplett“, sagt Nico Basta über den jungen Kicker, der sich manchmal noch zu wenig zutraut.

Die Schrecksekunde der Woche war ein Trainingsunfall von Ricardo Basta, der mit Schmerzen liegen blieb. Hinter seinem Einsatz steht bis kurz vor dem Spiel ein dickes Fragezeichen. Nachdem Kapitän Mike Niebauer noch ein Spiel rotgesperrt ist, wäre der ehemalige Bayernspieler im Zentrum wieder besonders wichtig. Wenn es irgendwie geht, wird der Kämpfer vor dem Herrn auch auflaufen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta (Alisanovic), Salassisidis - Reich, Zettl, Perkuhn, Masmanidis (Wimmer), Rohrhirsch (Gertsmann) - Tambo.