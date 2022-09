VfR Garching: Siege sind die beste Medizin

Von: Nico Bauer

Mike Niebauer kann wieder im defensiven Mittelfeld die Fäden ziehen. © Michalek

Nach drei Unentschieden peilt der VfR Garching den zweiten Dreier der Saison an

Garching – Nach drei Unentschieden befindet sich der Patient VfR Garching auf dem Weg der Besserung, aber für die wirkliche Genesung braucht es Siege. In Kottern (Samstag, 14 Uhr) soll es den zweiten Dreier der Saison geben.

Freilich ist das Gastspiel im Allgäu traditionell nicht einfach. Trainer Nico Basta weiß, dass Gastspiele in Kottern oft emotional und hitzig werden können, aber die Statistik macht auch Hoffnung. In den bisherigen fünf Spielen der beiden Clubs hat der VfR vier gewonnen. Zudem spricht der jüngste Trend für die Garchinger, die bei den drei Unentschieden waren. Auf der anderen Seite hat Kottern mit drei Niederlagen in den letzten vier Spielen mit 1:9 Toren einen negativen Lauf.

Am vergangenen Wochenende beim 4:0 des FC Deisenhofen gegen Kottern bekamen die Garchinger defensive Schwächen des nächsten Kontrahenten deutlich zu sehen. „Wir hätten eigentlich sieben Punkte in den drei Spielen holen müssen“, sagt Trainer Basta. Nun in Kottern komme es darauf an, die sich bietenden Chancen besser zu nützen. Die Hoffnung auf Besserung trägt die beiden Namen Christoph Thoss und Yazid Tambo.

Thoss war bereits in der Vorbereitung ein Gewinner, machte riesige Fortschritte und wurde dann von einer Verletzung gestoppt. Bei zwei Kurzeinsätzen mit 34 Minuten Spielzeit war er bereits belebendes Element und könnte nun mit der Startelf den nächsten Schritt machen. Der nun in Kottern erstmals spielberechtigte Yazid Tambo ist laut Nico Basta ein Kracher, der den Garchingern sofort helfen kann. Nach einigen Monaten ohne Vertrag ist Tambo dennoch topfit. Er könnte im Sturmzentrum auflaufen, ist aber vielleicht mit etwas Anlauf von der offensiven Außenbahn noch effektiver. Er dürfte ziemlich sicher in die erste Elf rücken, wo die Garchinger durch späte Transfers und Verletzungsrückkehrer wie Christoph Thoss oder auch Halil Bursa einen größeren Konkurrenzkampf bekommen. In Kottern wird die Ersatzbank so stark wie nie zuvor in dieser Saison besetzt sein. In Kottern ist die Abwehr auch wieder stärker aufgestellt, weil Riccardo Basta nach dem Urlaub wieder da ist. Mit Bastas Rückkehr in die Innenverteidigung kann Kapitän Mike Niebauer nun auch wieder in der defensiven Mittelfeldzentrale die Fäden ziehen. Defensiv hat man sich aber schon stabilisiert mit zwei Gegentoren in den letzten drei Partien. Das erinnerte schon verdächtig an die vergangene Saison, als Nico Basta nach dem Trainerwechsel mit defensiver Stabilität die Wende zum Guten schaffte.

VfR Garching: Aufstellung: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Ljubicic - M. Niebauer, Reich (Wimmer), Tambo, Rohrhirsch (Reich), Zettl - Thoss (Masmanidis)