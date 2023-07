Stark gespielt, aber 0:2 verloren

Von: Nico Bauer

Garchings Vitus Vochatzer (r.) kommt gegen Rains Kapitän gerade noch rechtzeitig. © gefö

VfR Garching fehlt noch die nötige Cleverness

Garching – Nach einer Englischen Wochen mit drei Spielen hat der VfR Garching vollends den Beweis erbracht, in der Bayernliga konkurrenzfähig zu sein mit der runderneuerten Mannschaft. Daran änderte auch die 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den TSV Rain nichts. Der Bayernligaabsteiger war in der ersten Hälfte torgefährlicher und am Ende dann auch das eine Tore cleverer. Vor dem Spiel wussten die Garchinger nicht so recht, wie man den TSV Rain einschätzen musste. Das änderte sich in der 8. Minute bei einem Pfostenschuss der Gäste.

Da hatten die Garchinger das Glück, das nach einer halben Stunde fehlte. Ein abgefälschter Schuss von Hasenbichler flog in Zeitlupe über Keeper Bals hinweg in den Kasten. Das war ein Gurkentor, aber die Führung der Gäste ging in Ordnung. In einem Spiel mit wenigen Torszenen lagen die Höhepunkte bei den Gästen. Garchings Offensive kam nach fünf Toren in den ersten beiden Spielen noch nicht so richtig in Fahrt. Immer wieder wurden die entscheidenden Zweikämpfe verloren. Der disziplinierte Regionalliga-Absteiger war eine harte Nuss. Garchings Aufbäumen gegen die Niederlage kam dann nach der Pause, als Trainer Nico Basta mit zwei Wechseln ein Zeichen setzte. Nun war ein ganz anderer Zug im Garchinger Spiel, zumal auch Marc Sodji ins Laufen kam. Gegen ihn musste der Gästetorwart herauslaufend dreimal Kopf und Kragen riskieren. Die beste Chance hatte aber in der 79. Minute Bastian Hofmaier, der nach einer Freistoßflanke am langen Pfosten frei stand und den Keeper anschoss. Vielleicht hätten die Garchinger schon in der ersten Halbzeit mehr in die eigenen Offensivbemühungen investieren müssen. Da lag das Augenmerk eher darauf, nach zwei Spektakel-Spielen defensiv weniger zuzulssen.

Die Zuschauer bekamen einen offenen Schlagabtausch zu sehen, weil Garchinger Risiko auch Konterchancen für den Gast bedeutete. Eine Viertelstunde vor dem Ende gab es eine Szene, bei der alle die Luft anhielten. Nach einem Laufduell mit Tackling überlegte der Schiedsrichter zwei Sekunden und entschied sich für Abstoß Garching statt Elfmeter. Beide Seiten hatten ihre Momente, in denen das 1:1 oder das 0:2 hätte fallen können. Letztlich gab es in der Nachspielzeit doch noch den Konter zum 0:2 für Rain. nb

VfR Garching - TSV Rain 0:2 (0:1). VfR: Bals - Aslandis (69. Oswald), Hofmaier, Ljubicic, Appiah (46. Wanzeck) - Vochatzer (86. Gertsmann), Günzel, Perkuhn, Gmell (46. Basaran) - Sodji, Vourtsis Tore: 0:1 Hasenbichler (30.), 0:2 Senger (90.) Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt).