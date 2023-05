VfR Garching startet am Mittwoch in Großschwarzenlohe in die Relegation

Von: Nico Bauer

Garching – Das 0:0 beim TSV 1860 München II im letzten Punktspiel war ebenso wie eine Woche davor ein müheloses 3:0 über Türkspor Augsburg nur noch Statistik. Der VfR Garching stand in der Bayernliga schon lange als Teilnehmer der Abstiegsrelegation fest. Viel wichtiger war die Auslosung der Relegation und da war alles anders als gedacht. Auch Garchings Trainer Nico Basta war davon ausgegangen, dass man sich mit Vereinen wie 1860 Rosenheim, Türkspor Augsburg oder Chiemgau Traunstein duellieren würde.

Das sind bekannte Gegner und auch nichts, was für den VfR Garching nicht lösbar wäre. Die drei Vereine spielen in der südlichen Relegation, aber eben nicht die Garchinger. Als nördlichster Verein von Südbayern wurde der VfR Garching in die regionale Gruppe Mitte geschoben und damit auf unbekanntes Terrain.

In der ersten Runde geht es gegen den SC Großschwarzenlohe und dann wartet der Sieger des Duells SpVgg SV Weiden gegen SV Schwandorf-Ettmannsdorf. In der ersten Runde starten die Garchinger am Mittwoch, 31. Mai, um 18.30 Uhr, also in Großschwarzenlohe (südwestlich von Nürnberg) und am Samstag, 3. Juni, ab 16 Uhr fällt die Entscheidung im Garchinger Garmin-Stadion am See.

Der erste Garchinger Gegner wurde mit 65 Punkten aus 32 Spielen Zweiter der Landesliga Nordost. Hier war schon frühzeitig der Erste und der Dritte komfortabel entfernt. Des Weiteren wartet mit SpVgg SV Weiden der Vorletzte der Bayernliga Nord, der auch schon frühzeitig abgeschlagen war. Weiden trifft auf Schwandorf-Ettmannsdorf, das in einem Herzschlagfinale der Landesliga Mitte Zweiter wurde. Zwei Punkte hinter Fortuna Regensburg hat der Verein den direkten Aufstieg verpasst und auch nur einen Zähler Abstand zu Rang drei.

Aus der Gruppe mit vier Mannschaften wird nur ein Platz in der Bayernliga ausgespielt. Das bedeutet, dass die Garchinger sich gegen den SC Großschwarzenlohe im Rückspiel zu Hause (Samstag, 3. Juni, 16 Uhr) erst einmal das Endspiel erarbeiten müssen. Wenn der VfR weiterkommt, hat man auch in der zweiten Runde erst das Auswärtsspiel am Mittwoch, 7. Juni, um 18.30 Uhr. Das alles entscheidende Spiel um den Klassenerhalt würde dann am Samstag, 10. Juni, um 16 Uhr im Seestadion angepfiffen werden.

Im letzten Ligaspiel beim TSV 1860 II hatten sich die stark ersatzgeschwächten Garchinger nicht viel ausgerechnet. Das 0:0 war dann in doppeltem Sinn erfreulich. Der VfR bleib man das zweite Mal in Serie ohne Gegentor und hat vor der Relegation die defensive Stabilität zurück. Der eine oder andere Mann aus der zweiten Reihe zeigte dem Trainer, dass er sich auch auf diese Spieler verlassen kann. Man scheint auf den letzten Drücker die Form für die Relegation wiedergefunden zu haben.

TSV 1860 München II – VfR Garching 0:0 VfR: Bals - Ljubicic (59. Vochatzer), Hofmaier, Wanzeck, Salassidis (47. Sodji) - Wimmer, Reich, Gmell (59. Thoss), Perkuhn (47. Kehl), Rohrhirsch - Gertsmann. Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger (Aßling); Zuschauer: 60.