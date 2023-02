VfR Garching steht kompakt in der Defensive

Von: Nico Bauer

Zielstrebige Aktionen: Der VfR Garching (Philip Gmell; M.) trennt sich 2:2 vom TSV Rain. © Gerald Förtsch

Die Formkurve des VfR Garching sieht gut aus. Beim 2:2 (0:1) gegen den Regionalligisten TSV Rain zeigte der nicht in Bestbesetzung angetretene Bayernligist eine Klasseleistung.

Garching – „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Seine Mannschaft stand defensiv sehr kompakt und kassierte das eine Tor der ersten Hälfte durch einen individuellen Fehler. Aus der defensiven Grundordnung heraus hatten sich die Garchinger mit einem zielstrebigen Spiel nach vorne immer wieder gute Möglichkeiten erarbeitet.

Nach der Pause drehten Robert Rohrhirsch (55.) und Marc Sodji (71.) mit ihren Toren die Partie. Garching hätte in der Phase auch noch deutlicher in Führung gehen können. Auch wenn der VfR gegen den Regionalligisten keine langen Ballbesitzphasen hatte, waren die Garchinger immer gefährlich und schalteten schnell um. Nico Basta sah bei seinen Schützlingen einige Hoffnung machende Ansätze für den Abstiegskampf in der Bayernliga.

Aufregend wurde das Testspiel noch in den letzten Spielminuten. In der 89. Minute gelang dem TSV Rain mit einer Standardsituation noch etwas glücklich der 2:2-Ausgleich, der dann aber noch einmal bedrohlich wackelte. In der Nachspielzeit ließen die Garchinger noch eine Riesenchance liegen. Gefühlt waren sie dennoch Gewinner nach dem Vorbereitungskick, der den Garchingern einiges Selbstvertrauen mitgibt für die nächsten Vorbereitungswochen.

An diesem Sonntag beim Landesligisten SE Freising (14 Uhr) wird der VfR Spielsituationen mit viel Ballbesitz üben. (NICO BAUER)