VfR Garching steht plötzlich ohne Stürmer da

Zurück im Team: Dennis Niebauer steigt am 2. Spieltag ein; an diesem Samstag startet er beim Zugspitz-Lauf. © Förtsch/Archiv

Im vergangenen Jahr hat der VfR Garching den Klassenerhalt ohne Relegation geschafft, aber mit dem zwischenzeitlichen letzten Platz und einem Trainerwechsel mit Nebengeräuschen war das alles nicht stressfrei. Am Samstag (17 Uhr) treten die Garchinger beim Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining mit dem Vorhaben an, stressfreier die Klasse zu halten und das gerne auch den einen oder anderen Platz besser als beim elften Rang des Vorjahres.

Garching – Trainer Nico Basta weiß um die noch einmal gestiegene Qualität der Bayernliga, für die unter anderem die drei Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining, FC Memmingen und TSV 1860 Rosenheim zuständig sind. Nico Basta sieht den niederbayerischen Zuschauerkrösus Schalding-Heining als Topfavoriten. Deshalb gefällt ihm das Startspiel ganz gut, denn die Garchinger haben praktisch nichts zu verlieren. Allerdings weiß der Trainer auch um die Gefahr, „dass man dort auch 0:6 verlieren kann, wenn du nicht von der ersten Minute voll da bist“.

Ein Problem der Garchinger ist wieder einmal der Sturm. Der supertalentierte Alekzandar Sinabov war nicht zu halten und die neue Lösung Roman Gertsmann, der sich unter der Woche das Syndesmoseband riss und möglicherweise erst 2023 sein erstes Bayernligaspiel machen kann. „Wir fahren ohne Stürmer nach Schalding“, sagt Nico Basta. Dabei kündigt er an, dass es zum zweiten Spieltag die Rückkehr des Superstars gibt. Dennis Niebauer bestreitet am Wochenende den Zugspitzlauf und ist nach wochenlanger Vorbereitung so fit wie vielleicht noch nie zuvor. Intern laufen die Gespräche und Super-Dennis könnte auch Stürmer spielen. In Schalding-Heining könnte der aus der eigenen Jugend hochgezogene Marc Sodji im Sturm eine Chance bekommen, nachdem er in der Vorbereitung Pluspunkte sammelte.

Darüber hinaus hat Nico Basta aus den finanziell vielleicht geringsten Mitteln der ganzen Liga so ziemlich das Maximum gemacht. Die Garchinger haben Abgänge wieder durch junge Talente aufgefangen und unter denen sieht der Trainer auch ziemlich spannende Spieler. Den kürzlich aus der Unterhachinger Jugend verpflichteten Marc Perkuhn sieht der Trainer als eine potenzielle Topverstärkung.

Parallel zum ersten Punktspiel sind die Garchinger auf dem Transfermarkt noch gut unterwegs. Nach dem bösen Rückschlag mit der Gertsmann-Verletzung hat der VfR einige Stürmer zum Probetraining eingeladen und will noch zwei Spieler dazu nehmen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis – Wimmer (Thee), Reich, Zettl, Perkuhn – Gmell, Rohrhirsch (Sodji).