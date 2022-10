VfR Garching stutzt den Löwen die Mähne

Von: Nico Bauer

Teilen

Garchinger Torschütze: Mark Zettl steht bei einem Eckball goldrichtig. © Dieter Michalek

Die Mission war fast unmöglich, aber Garchings Kämpfer haben das Unmögliche möglich gemacht. Mit 1:0 (1:0) besiegte der VfR Garching den 90 Minuten überlegenen TSV 1860 München II.

Garching – Garchings Trainer Nico Basta hat in der Bayernliga vor nichts mehr Respekt als vor den Zweiten Mannschaften aus den Jugendleistungszentren, weil die jungen Kicker vieles vereinen von Talent über Laufstärke bis zu spielerischem Potenzial. Und alles das verkörpert der TSV 1860 München II, der gestern ein ganz gewaltiges Brett war. Die Löwen-Talente hatten von der ersten Minute an so ziemlich alles im Griff bis auf den eigenen Torschuss. Garching leistete defensive Schwerstarbeit, um die Angriffswellen abzumildern und angesichts der vielen Zeit in der Nähe des VfR-Strafraums kamen sehr wenige gefährliche Abschlüsse heraus.

Normalerweise hätte der Gast zur Pause führen müssen, aber Garching war effektiv wie noch nie in dieser Saison und machte aus eineinhalb Torabschlüssen ein ganzes Tor. Dosenöffner war eine Eckballvariante, mit denen die Sechziger so rein gar nicht gerechnet hatten. Robert Rohrhirsch spielte den Ball flach in Richtung des Elfmeterpunktes und dort versenkte Mark Zettl die Kugel, als gäbe es nichts Einfacheres als das.

Nach der Pause wurden die Bemühungen der Gäste etwas wütender und die Garchinger mussten weiter viel leiden. Gefühlt lag das Tor wie schon in der ersten Halbzeit 45 Minuten lang in der Luft, aber der VfR gab kämpferisch und läuferisch alles, was geht. Trainer Nico Basta hatte eine Einheit auf dem Platz, der nach dem irren Sieg bei Türkspor Augsburg Flügel gewachsen sind.

Mit dem erhöhten Risiko, das die Löwen an den Tag legten, kamen dann auch mit zunehmender Spieldauer die Konterchancen. In der 67. Minute hätte Mark Perkuhn den Garchinger Anhängern das Zittern deutlich angenehmer gestalten können, denn er kam fast blank zehn Meter zentral vor dem Tor zum Schuss und der leicht abgefälschte Ball ging knapp daneben. Andere Konter hatten Potenzial bis zum letzten Pass.

Da Garching nach dem 2:0 gegen Rosenheim und dem 0:0 gegen Gundelfingen zum dritten Mal zu Hause die Null gehalten hat, setzt sich der VfR vom Kellertrio ab und hat das rettende Ufer ohne Relegation wieder in Blickweite. Und auch Tabellenführer Schalding-Heining hat gesehen, dass er kommenden Samstag im Garchinger Seestadion zum Rückrundenstart eine knackige Aufgabe zu lösen hat. (nb)

VfR Garching – TSV 1860 München II 1:0 (1:0).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (74. Ljubicic) - Reich, Wimmer, Perkuhn (78. Gmell), Zettl (90.+2 Gertsmann), Rohrhirsch (55. Masmanidis) - Tambo.

Tor: 1:0 Zettl (16.).

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) – Zuschauer: 350.