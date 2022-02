VfR Garching sucht die Abwehrstärke

Von: Nico Bauer

Teilen

„Wir sind nicht die Götter, die einfach so alles weghauen“, sagt VfR-Trainer Nico Basta. © Sven Leifer

Erfolg ist kein Selbstläufer, das musste der VfR Garching beim Neustart nach der Winterpause mit einer schmerzhaften Bauchlandung auf dem Ingolstädter Kunstrasen feststellen. Der Orkan, der den Fußball-Bayernligisten während des Spiels beschäftigte, hat Deutschland längst verlassen; nun müssen die Garchinger das 0:3 auch abstreifen, denn mit dem Gastspiel beim Tabellenletzten TSV Schwabmünchen (Sonntag, 13.30 Uhr) steht ein gefühltes Mini-Endspiel an.

Garching – Die Garchinger stehen weiterhin vor den Relegationsplätzen, aber die Kellerkinder haben schon ein gutes Stück aufgeholt. So hat Hallbergmoos den Ersten Hankofen besiegt und Pullach gegen den Vierten Donaustauf gewonnen. Das alles sollte die Garchinger warnen, dass acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Schwabmünchen kein beruhigendes Polster darstellen. Trainer Nico Basta redet denn auch nicht um die besondere Bedeutung der Partie herum: „So lange wir in der Tabelle hinten drin stehen, ist jedes Spiel gegen Mannschaften aus unserer Nähe ein Sechs-Punkte-Spiel.“ Schwabmünchen ist eine der Aufgaben, die die Garchinger lösen müssen, um sich vielleicht vorzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

Personell sieht es bei den Garchingern mittlerweile auch wieder besser aus. Corona-Infizierte und Verletzte sind wieder zurück, weshalb Trainer Nico Basta wieder in allen Mannschaftsteilen variieren kann. Vor allem aber gelte es, nicht an den Lauf vor der Winterpause zu denken, sondern sich wieder die Form zu erarbeiten: „Wir sind nicht die Götter, die einfach so alles weghauen.“

Basta sieht als seine größte Baustelle die Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden. Der junge Trainer hat mutigen Offensivfußball in der Vorbereitung spielen lassen und betont, dass man aktuell dieses Gleichgewicht noch nicht gefunden habe. Vor der Winterpause blieben die Garchinger in den letzten acht Spielen fünfmal ohne Gegentor. Dieses Jahr stand die Null in Testspielen oder auch bei der Windlotterie von Ingolstadt noch kein einziges Mal. Vor dem schwierigen Match in Schwabmünchen liegt der Verbesserungsbedarf auf dem Tisch. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dachs – Stubhan (Radau), Hofmaier, Thee, Salassidis – Niebauer, Reich, Wimmer, Masmanidis – Thoss, Sinabov.