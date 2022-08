Grüße vom Murmeltier an den VfR Garching: Wieder Abstiegskampf in der Bayernliga

Von: Nico Bauer

Trainer Nico Basta muss mit dem VfR Garching schon jetzt nach unten blicken. © IMAGO/Michael Sigl

Der VfR Garching muss sich jetzt doch wieder auf Abstiegskampf einstellen. Nach fünf Niederlagen in sechs Spielen sitzt das Fußballteam im Keller der Bayernliga Süd fest.

Garching – Dabei war die Leistung beim 1:2 (0:1) am Dienstagabend in Erlbach ganz ordentlich. Die Spiele des VfR Garching haben so etwas von dem täglich grüßenden Murmeltier, weil sich zentrale Elemente immer wiederholen. Das sind auf der einen Seite die guten Phasen, in denen man sich nicht belohnt, und zum anderen die Gegentore, die oftmals billig fallen oder gänzlich als Geschenke mit roter Schleife dem Gegner überreicht werden. In diese Kategorie fiel das frühe 1:0 der Hausherren nach sieben Minuten. Sowohl der Flankengeber Schlettwagner als auch Lukas Lechner bei seinem Kopfball im Fünfmeterraum standen völlig frei. Auf Bayernliga-Niveau darf man sich dann nicht wundern, wenn so etwas bestraft wird.

In dem Fall war es besonders bitter, weil sich der Garchinger Matchplan, Erlbach das Spiel machen zu lassen nach sieben Minuten in Luft aufgelöst hatte. In der mauen ersten Hälfte zeigten sich die Garchinger kurz vor der Pause erstmals gefährlicher vor dem Tor von Erlbach. Das war ein Fingerzeig für Durchgang zwei, den Garching mit einem Feuerwerk startete. Nach einer Hereingabe von Tino Reich war Stürmer Robert Rohrhirsch zur Stelle und stellte alles wieder auf Null (49.).

In den Minuten nach dem Tor brachten die Garchinger die in der Regel sehr kompakte Erlbacher Mannschaft massiv ins Schwimmen und waren mehrfach ganz nahe dran an der eigenen Führung. Nach den verpassten Chancen der eigenen Drangphase klingelte es wieder auf der anderen Seite, wo Thomas Breu einen schnellen Spielzug wie aus dem Lehrbuch knallhart abschloss (60.).

Damit war es wieder das Lied, dass die Garchinger nicht mehr hören können. Eigentlich hat der VfR ja ganz gut gespielt, aber der Gegner sammelte die drei Punkte. Damit stecken die Garchinger nun bis auf Weiteres in der Abstiegszone der Bayernliga fest und müssen aufpassen, nicht den Anschluss zum hinteren Mittelfeld zu verlieren. (Nico Bauer)

SV Erlbach - VfR Garching 2:1 (1:0).

VfR Garching: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Ljubicic - M. Niebauer, Reich, Perkuhn (46. D. Niebauer), Zettl, Masmanidis - Rohrhirsch.

Tore: 1:0 Lechner (7.), 1:1 Rohrhirsch (49.), 2:1 Breu (60.).

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels).

Zuschauer: 300.