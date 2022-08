VfR Garching brockt sich Niederlage in wenig unterhaltsamen Spiel selbst ein

Von: Nico Bauer

Blockade im Seestadion: Kirchanschöring (gelb) ist der erwartet unangenehme Gegner für Garching (Marc Perkuhn; weiß). © Dieter Michalek

Der SV Kirchanschöring genießt seit Jahren den Ruf, dass er wie keine andere Mannschaft enge Spiele gewinnt.

Garching – Nun können die im vergangenen Jahr zweimal siegreichen Garchinger auch mitreden. 0:1 (0:1) unterlag der VfR Garching in dieser Bayernligapartie einer unbequemen Mannschaft, gegen die schon ein Fehler zu viel sein kann.

In der vergangenen Saison hat Kirchanschöring 17 Spiele gewonnen und zehn davon mit 1:0 oder 2:1. In der Summe ist das kein Glück, sondern die Kompaktheit und eben auch Nervenstärke in engen Situationen. Genau so ein Spiel lieferten die Kirchanschöringer in Garching ab. Der VfR ging am Ende als Team vom Platz, das sich bemüht hatte, aber nur ganz vereinzelt wirklich große Torchancen produzierte. Einen solchen Dosenöffner hatte Robert Rohrhirsch direkt in der 2. Minute auf dem Fuß, aber diese Großchance ging daneben.

Die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel brockte sich der VfR selbst ein. Nach einem Abwurf von Torwart Retzer ließen sich die Garchinger zu viel Zeit, gerieten durch Überfall-Pressing in die Bredouille und der Rückpass von Mark Zettl Richtung eigenes Tor verhungerte auf halbem Weg. Damit war das Tor des Tages gefühlt ein halbes Eigentor und der Riesenbock zu viel, um ein stabiles Kirchanschöring aus der Bahn zu werfen.

In der Folgezeit waren die zähen Ostbayern dann der erwartet unangenehme Gegner, der bei entsprechenden Angeboten einen Konter zum 2:0 mitgenommen hätte, den aber nicht zwingend suchte. Schließlich haben die Gäste das Wissen, so enge Ergebnisse beeindruckend stressfrei über die Zeit bringen zu können. In der gesamten zweiten Halbzeit wurde es für Kirchanschöring dann auch nicht mehr brenzlig. Das lag auch daran, dass die Garchinger zu schlampig spielten, um so eine zähe Nummer auf die eigene Seite zu drehen. Bei einer Handvoll Angriffe hatten sie an der Mittellinie im Ansatz Überzahlsituationen, die sich dann allerdings auch binnen weniger Sekunden in Luft auflösten. Ein ungenauer Pass oder eine falsche Entscheidung beim Abspiel reichten schon, um den kleinen Vorteil zu verspielen und das Bollwerk sich formieren zu lassen. Deshalb ging das Ergebnis eines wenig unterhaltsamen Fußballnachmittags im Seestadion so auch in Ordnung.

VfR Garching – SV Kirchanschöring 0:1 (0:1).

VfR: Retzer - Kehl, Hofmaier, Basta, Salassidis (75. Ljubicic) - M. Niebauer, Reich (46. D. Niebauer), Thee, Zettl, Perkuhn (61. Masmanidis) - Rohrhirsch (75. Wimmer).

Tor: 0:1 Nicklas (15.). – Gelb-rot: Thee (90.+5, wdh. Foulspiel).

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) – Zuschauer: 150.