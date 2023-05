Garching II steht in der Kreisliga vor einem Zitterfinale – Lohhof vor Klassenerhalt

Von: Patrik Stäbler

Michael Weicker und der VfR Garching II stehen in der Kreisliga vor einem Zitterfinale. © Dieter Michalek

Der VfR Garching II muss um den Klassenerhalt in der Kreisliga zittern. Im Derby gegen den SV Lohhof verlor die Bayernliga-Reserve mit 6:1.

Lohhof/Garching – Da ist zum Beispiel jene Szene aus der zehnten Spielminute, die erstens zu einem Tor in diesem Derby der Kreisliga 1 führt. Die zweitens der Auftakt zu furiosen fünf Minuten des SV Lohhof ist. Und die drittens exemplarisch dafür steht, „was bei uns aktuell fehlt“, sagt nach dem Schlusspfiff Michael Weicker, der Trainer des VfR Garching II.

In dieser Situation haben die Gastgeber einen Eckball zugesprochen bekommen – eine Standardsituation, für die es beim VfR klare Regeln gebe, so Weicker. Etwa: „Am kurzen Pfosten steht immer ein freier Spieler von uns.“ Doch in diesem Fall hätten seine Kicker „zu langsam geschaltet“, kritisiert der Coach. Die Folge: Die Ecke auf den kurzen Pfosten wird nicht von einem Garchinger geklärt, sondern von einem Lohhofer verlängert – und zwar zu Luan da Costa Barros, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschiebt.

„Das sind solche entscheidenden Situationen, in denen bei uns zurzeit die letzten paar Prozent fehlen“, kommentiert der VfR-Trainer – und meint damit nicht nur jenes Gegentor und nicht nur das Derby in Lohhof, sondern etliche Szenen in mehreren Spielen der vergangenen Wochen. Da hat der Aufsteiger zwar mitunter geglänzt – etwa beim 5:0 über den Tabellenführer SV Waldeck. Jedoch gab’s insgesamt zu wenige Punkte für den VfR, weshalb er nun bis zur Nasenspitze im Abstiegssumpf steckt.

Denn auch in Lohhof setzt es eine Niederlage für Garching: Mit 6:1 überrollt der SVL einen Gegner, der über weite Strecken der Partie zwar ebenbürtig ist, sich aber zwei entscheidende Durchhänger leistet. Der erste beginnt mit dem frühen 1:0, dem David Stötzel und Niklas Sternke zwei weitere Treffer für den SVL folgen lassen – binnen fünf Minuten.

Nach einer halben Stunde gelingt dem Garchinger Altmeister Dennis Niebauer das 3:1-Anschlusstor, zugleich der Pausenstand. Doch noch ehe sich beim VfR echte Hoffnungen auf ein Comeback rühren können, legt Lohhof im zweiten Durchgang erneut einen Blitzstart hin: Der Ex-Garchinger Patrick Hölzl, erneut Sternke sowie da Costa Barros mit seinem 16. Saisontreffer schnüren den nächsten Dreierpack für den SVL, diesmal in acht Minuten. Beim Stand von 6:1 ist das Derby damit gelaufen, sodass die Partie vor circa 50 Zuschauern fortan träge ihrem Ende entgegenplätschert.

Nach dem Schlusspfiff können die Lohhofer den Sieg sowie den Klassenerhalt bejubeln, der ihnen zwei Spiele vor Schluss auch rechnerisch sicher ist. Nachdem der SVL zwischenzeitlich im Tabellenkeller herumkrebste, hat das Team zuletzt fünf Siege geholt und sich damit von allen Abstiegssorgen befreit.

Ganz anders sieht’s beim Nachbarn Garching aus, der aktuell auf einem Relegationsplatz rangiert und vor einem echten Zitterfinale steht. Denn von Abstieg über Saisonverlängerung bis hin zum direkten Klassenerhalt ist noch alles möglich für den VfR, der freilich ein happiges Restprogramm hat. „Das Herumrechnen bringt uns nichts, wir schauen nur auf unsere beiden Spiele“, betont Michael Weicker. Und da müsse seine Elf – anders als in den letzten Wochen – „endlich mal auch mal die letzten paar Prozent rausholen“.

SV Lohhof – VfR Garching II 6:1 (3:1)

SVL: Bove, Hölzl, Hirn (74. Philipp), Guggenmos, Franz, Scheuerer, Maletke (68. Keß), Sternke, da Costa Barros, Stötzel (65. Gümüs), Fuchs.

VfR II: Schmid, Reichart, Thoss, Vogel, Zacharias, Lujic, Beer (76. Lankes), Huber, Rosenthal, Salassidis (66. Karapinar), D. Niebauer.

Tore: 1:0 da Costa Barros (10.), 2:0 Stötzel (13.), 3:0 Sternke (15.), 3:1 D. Niebauer (33.), 4:1 Hölzl (47.), 5:1 Sternke (52.), 6:1 da Costa Barros (55.).

Schiedsrichter: Semih Mus (FC Bayern) – Zuschauer: 50.