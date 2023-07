VfR Garching testet gegen Al Jazira und Frank de Boer

Von: Nico Bauer

Garching verabschiedet seine Spieler (v.l.): Vorsitzender Uwe Cygan, Trainer Nico Basta, Christoph Thoss, Nikolaos Salassidis, Mike Niebauer, Dennis Niebauer, Co-Trainer Valentin Vochatzer. © Dieter Michalek

Zum Ende der Vorbereitung wird es international bei den Fußballern des VfR Garching. Der Bayernligist empfängt an diesem Sonntag (15 Uhr) den Al Jazira Club. Die Mannschaft aus Abu Dhabi bestreitet ein dreiwöchiges Trainingslager in Bad Gögging und bestreitet im Seestadion ein neuerliches Vorbereitungsspiel.

Garching – Al Jazira war schon einmal in Garching zu Gast, als die Garchinger noch unter Trainerlegende Daniel Weber in der Regionalliga spielten. Zur Halbzeit lag der VfR 0:6 hinten, bevor ein Flutlichtausfall und der Abbruch Schlimmeres verhinderten. Diesmal erwartet VfR-Trainer Nico Basta einen Kontrahenten auf Regionalliga-Niveau. Zuletzt unterlagen die Araber unter dem holländischen Startrainer Frank de Boer 0:1 beim TSV Buchbach. Dort brauchte der alleine mit zwölf (!) Trainern angereiste Gast drei Kabinen.

Unter der Woche gewannen die Garchinger überzeugend 4:1 (3:1) gegen den Bezirksligisten FC Schwabing mit Toren von Roman Gertsmann, Leon Aslanidis, Marc Perkuhn und Felix Günzel. Den Garchingern fehlten zahlreiche Spieler, aber dennoch waren sie 90 Minuten absolut dominant und hätte noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Nico Basta bekam die Bestätigung, dass sein Kader in der Breite deutlich verstärkt wird. Klar ist aber auch, dass sich die junge Mannschaft nach der Generalprobe gegen Al Jazira in den ersten Wochen des Ligabetriebs noch finden muss. Noch ist ziemlich offen, wer in die Führungsrollen von einst Mike Niebauer oder Riccardo Basta hineinwachsen sollen. (nb)