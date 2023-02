VfR Garching: Testspiel-Feuerwerk lässt für Liga hoffen

Von: Nico Bauer

Nico Basta ist deshalb knapp zwei Wochen vor dem Ligastart sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. © Gerald Förtsch/Archiv

Wenn die Fußballer bei Experimenten gut performen, dann haben Trainer neue Denkaufgaben. Das ist beim Bayernligisten VfR Garching der Fall, wo das Team von Trainer Nico Basta mit der defensiven Dreierkette 45 Minuten lang einen fulminanten Auftritt hatte beim 4:0 (4:0) in Freising.

Garching – Das Team aus dem unteren Tabellendrittel der Landesliga sah in der ersten Halbzeit kein Land und war mit den vier Toren von Mark Zettl (10.), Quentin Kehl (14.), Christian Wimmer (21.) und Robert Rohrhirsch (34.) noch sehr gut bedient. Basta sah in dem ungewohnten System einen bockstarten Auftritt mit viel Zug nach vorne. Vor allem aber gewann der Trainer die Überzeugung, dass die Dreierkette auch gegen Bayernligisten im Ligabetrieb funktionieren kann. „Es geht nicht darum, dass die Mannschaft beides spielen kann“, sagt Nico Basta, „die entscheidende Frage ist, was für die Mannschaft die bessere Lösung ist.“

In Freising folgte auf das Feuerwerk der ersten Hälfte ein etwas wilderer Durchgang, nach dem es auch 7:3 hätte stehen können. Bei den Garchingern machte sich bemerkbar, dass sie nur vier Feldspieler auf der Bank hatten und dazu war mental in einer schweren Phase der Vorbereitung dann auch die Luft raus.

Nico Basta ist deshalb knapp zwei Wochen vor dem Ligastart sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung. Der Konkurrenzkampf um die Startelfplätze hat sich positiv verschärft durch die Eindrücke der bisherigen drei Wochen Vorbereitung. Und damit bekommt auch die Garchinger Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt ohne Relegation einen frischen Wind. (NICO BAUER)