Die Totgeglaubten glauben an sich: VfR-Trainer Nico Basta zieht Positives aus 3:4-Pleite

Von: Nico Bauer

Sieht Potenzial in seinem Team: Nico Basta, Trainer des VfR Garching, glaubt an den Klassenerhalt seiner Mannschaft in der Bayernliga – trotz des bescheidenen Saisonstarts. © imago

Kurz vor Schluss hat sich der VfR Garching im Spiel gegen Sonthofen die Niederlage eingehandelt. Trainer Nico Basta zieht dennoch Positives aus der 3:4-Pleite.

Garching – Es war ein völlig irres Spiel mit einem frustrierenden Ende. Nach dem 3:4 (2:3) des VfR Garching beim 1. FC Sonthofen steckt man weiter tief im Keller der Bayernliga, und doch war Trainer Nico Basta nach dem Spiel optimistisch gestimmt. Seine junge Mannschaft habe noch viel Potenzial und wieder alle Chancen, zumindest den Abstiegsplatz zu vermeiden.

Der Garchinger Trainer sah mit dem Aufsteiger aus Sonthofen einen Gegner auf Augenhöhe, einen, gegen den man eigentlich gewinnen müsse, so Basta. Um den zweiten Saisonsieg brachte sich der VfR quasi selbst mit einer Reihe von Fehlern. So fing man sich nach der verdienten und schön herausgespielten Führung einen Doppelschlag der Gastgeber, der aus zwei Geschenken der Garchinger bestand.

Dem Siegtreffer gefühlt näher

Ins Bild passte dann auch das aufregende Finale der Partie, in dem die Garchinger beim Stand von 3:3 dem Siegtor gefühlt näher waren. Doch erst scheiterte Dimitrios Vourtsis mit einem tollen Freistoß knapp in der 85. Minute, dann verteidigte man in der Schlussminute einen langen Ball schlecht und es stand plötzlich 3:4. Somit nahmen die Garchinger nicht einmal den einen Punkt mit nach Hause.

Den Teilerfolg hätte man sich nach etwa einer Stunde in Unterzahl allerdings verdient gehabt. In der 32. und 36. Minute sah Innenverteidiger Gabriel Wanzeck zwei Mal Gelb, auch das lieferte reichlich Diskussionsstoff. Die erste Verwarnung war ein Witz, heißt es vonseiten des VfR, weil es ein Kopfballduell war, wie es in einem Fußballspiel alle paar Minuten vorkommt. Teil zwei des Platzverweises war ein unnötiges Foul an der Mittellinie. Da wiederum hat man wenige Argumente, sich für die Karte zu beschweren.

„Wie viele Tore müssen wir schießen, um unsere Spiele zu gewinnen?“

Doch auch daran lässt sich die Pleite nicht alleine festmachen. Trainer Nico Basta verweist auf die „indiskutablen“ 15 Gegentore in den ersten sechs Spielen und macht deutlich, dass es schnelle Fortschritte brauche für den Klassenerhalt oder zumindest die Relegation, für die schon der vorletzte Platz ausreicht. Der Trainer stellt die Frage der Fragen: „Wie viele Tore müssen wir schießen, um unsere Spiele zu gewinnen?“ In Sonthofen waren drei zu wenig.

Und dennoch nahm er aus dem Oberallgäu Positives mit nach zuvor drei emotionslosen 0:2-Niederlagen: „Die tot geglaubten sind eben doch am Leben“, sagt Basta. Und weil man so viel Potenzial habe und der Glaube an Konstanz im Team bestehe, sehen die Garchinger einigermaßen zuversichtlich nach vorne. Die Relegation sollte mindestens erreicht werden.