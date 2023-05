„Endlich wieder richtig Fußball gespielt“: Garching belohnt sich nicht gegen Landsberg

Von: Nico Bauer

Teilen

Garchings Roman Gertsmann hat Platz, kann aber keinen entscheidenden Akzent setzen. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Garching macht gegen Landsberg ein ordentliches Spiel, verliert aber dennoch. Dem VfR muss vermutlich in die Abstiegsrelegation der Bayernliga Süd.

Garching – Jetzt läuft doch alles auf die Abstiegsrelegation hinaus für den VfR Garching. Mit dem 1:4 (0:1) gegen den TSV Landsberg kassierte man die dritte Niederlage in Serie, verkaufte sich aber teuer. Bis kurz vor Schluss war eine Überraschung im Bereich des Möglichen. Die Garchinger Fans bekamen den Liga-Promi Sascha Mölders diesmal zu sehen, wobei man schon genauer hinschauen musste. Der VfR hatte Spiel und Gegner, also auch den Ex-Löwen Mölders, ganz gut im Griff.

VfR Garching: Nico Basta zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft gegen Landsberg

Nach dem fußballerischen Offenbarungseid gegen Kottern (0:5) war das Landsberg-Spiel mit voller Augenhöhe ein Unterschied wie Tag und Nacht. In der ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Steffen Krautschneider die Gäste in Führung (27.), aber Roman Gertsmann verpasste den Ausgleich, als er an dem Ex-Ismaninger Fabio Rasic im Landsberger Tor scheiterte. Nach der Pause machten die Garchinger mutig weiter und begeisterten ihren Trainer Nico Basta, „weil wir nicht die Bälle hoch rausgehauen haben, sondern endlich wieder richtig Fußball gespielt haben“.

Das hatte dann auch zur Folge, dass sich die Garchinger die Belohnung mit dem Ausgleich bei einer klassischen Standardsituation verdienten. Robert Rohrhirsch fand mit seinem Freistoß den Kopf von Kapitän Mike Niebauer. Die Antwort von Landsberg war ein Überfall, wie man ihn nur ganz selten sieht. Vom Anstoß sprinteten fünf Mann nach vorne und das 1:2 von Bryan Stubhan geschah ohne einen einzigen Zweikampf, weil in der Mitte Innenverteidiger Bastian Hofmaier wegrutschte.

Bayernliga Süd: Abstiegsrelegation für Garching nur noch schwer vermeidbar

Im Stadion lief noch das wundervolle VfR-Lied, als es auf der Gegenseite einschlug. Rund 15 Sekunden stand es unentschieden. Unfassbar. Dieser sofortige Gegenschlag des Favoriten war dann auch der Genickbruch für die Garchinger. Bis zum 1:3 (Hutterer, 80.) dauerte es auch nur drei Minuten und so wurde man unter Wert geschlagen.

Um Rang 14 und den möglichen Ligaverbleib ohne Relegation zu schaffen, muss man wegen des direkten Vergleichs fünf Punkte in den letzten vier Spielen aufholen. Und das ist höchst unwahrscheinlich. Auftritte wie das Landsberg-Spiel sieht Nico Basta aber als Aufbauprogramm der Topform für die Relegation in vier Wochen. (nb)

VfR Garching – TSV Landsberg 1:4 (0:1)

VfR Garching: Bals - Wimmer (90. Salassidis), Wanzeck, Hofmaier, Niebauer, Ljubicic (82. Kehl) - Basta (76. Gmell), Reich (67. Vochatzer), Sodji, Thoss (59. Rohrhirsch) - Gertsmann

Tore: 0:1 Krautschneider (27.), 1:1 Niebauer (76.), 1:2 Stubhan (77.), 1:3 Hutterer (80.), 1:4 Krautschneider (87.)

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach)

Zuschauer: 200.