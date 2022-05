Garching unter Druck: „Wir stecken wieder richtig im Abstiegskampf“

Von: Nico Bauer

Probleme auf der Doppelsechs: Trainer Nico Basta vermisst Kapitän Mike Niebauer © Dieter Michalek

Zwischenzeitlich sah es ganz gut aus, aber jetzt wird es eng für den VfR Garching. Der am letzten Spieltag spielfreie Fußball-Bayernligist hat mit dem Gastspiel beim TSV 1860 München II (Sonntag, 14 Uhr) und dem Heimspiel sechs Tage später gegen den TSV Landsberg noch 180 Minuten für den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft. In den Duellen mit der Nummer sechs und sieben der Tabelle brauchen die Garchinger noch einen Sieg zur Rettung.

Garching - In den vergangenen drei Spielen war mit Sieg, Unentschieden und Niederlage bei den Garchingern alles dabei. Aber das ist unter dem Strich zu wenig. Der VfR hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, während für die anderen Mannschaften noch neun Punkte zu vergeben sind. „Wir stecken wieder richtig im Abstiegskampf“, sagt Nico Basta.

Angesichts dieser neuen Situation kann sich der junge VfR-Trainer nicht wirklich auf die Rückkehr zur alten Heimat freuen. Basta spielte in der Jugend beim TSV 1860 München und weiß, dass dieses Auswärtsspiel an der Grünwalder Straße 114 für den einen oder anderen Spieler etwas Besonderes ist. Christoph Thoss beispielsweise ist ein glühender Fan des TSV 1860.

Auf der anderen Seite erwartet Basta keinen Larifari-Gegner, für den es um nicht mehr viel geht. Das liegt alleine schon an Kult-Trainer Frank Schmöller, unter dem an nur ein minimales Nachlassen nicht zu denken ist. Vor allem aber spielen die Junglöwen um ihre Zukunft, weil in diesen Tagen die Kader der kommenden Saison geplant werden. Die U23 des TSV 1860 möchte sich auch die Bilanz nicht kaputtmachen, denn sie ist schließlich Dritter der Rückrundentabelle. Die jüngsten vier Saisonspiele haben die Löwen alle gewonnen und sind zehn Partien in Serie ungeschlagen.

Beim VfR ist bis auf Kapitän Mike Niebauer der gesamte Kader dabei. Aber genau dieser eine Ausfall ist für das Gesamtgebilde ein schmerzhafter Knacks: „Ich wusste immer, dass ich bei einem solchen Ausfall auf der Doppelsechs ein Problem habe.“ Zuletzt beim 3:3 gegen den SV Pullach war diese defensiv wenig bis kaum vorhandene Stabilität unübersehbar. Jetzt muss das Team mit viel Wille im Kollektiv dieses Problem lösen. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer – Stubhan (Wimmer), Hofmaier, Kelmendi, Ljubicic – Thee, Reich, Zettl, Kehl – Schön, Sinabov.