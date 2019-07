US-Fußballer komplettiert VfR-Kader

Garching holt Kevin Feucht vor Partie bei Angstgegner Eichstätt

von Nico Bauer schließen

Ludwig Trifellner hat einen guten Job gemacht. Der Sportliche Leiter des VfR Garching wurde wegen seines guten Händchens für Talente und seines beeindruckenden Fußballnetzwerks vom VfR Garching geholt als neuer Kaderplaner. Schon vor dem Gastspiel beim VfB Eichstätt (Samstag, 14 Uhr) kann man feststellen, dass Trifellner den VfR richtig gut aufgestellt hat.

Garching – „Man sieht, dass unsere Mannschaft funktioniert“, sagt der Sportliche Leiter nach dem 2:0-.Sensationssieg über Türkgücü München und sechs Punkten aus den ersten drei Ligaspielen.

„Wir werden sicher nicht den großen Zauberfußball in der Regionalliga spielen“, sagt Trifellner, „aber wir werden für alle Mannschaften in der Liga schwer zu bespielen sein.“ Er hat in den ersten Punktspielen genossen, wie sich die jungen Leute mit Herzblut in die Herausforderungen hereingestürzt haben. Und Trifellner ist auch zufrieden mit dem neuen Trainer Philipp Bönig, der seine erste Aktion bei der Kaderplanung war. „Philipp bringt es auf den Punkt und hat seine eigenen Ideen“, sagt Trifellner, der einst den SV Lohhof zu Regionalligazeiten trainierte.

Den letzten Joker in der Kaderplanung hat sich Ludwig Trifellner für einen Stürmer aufgehoben und der wurde aus Amerika eingeflogen. Kevin Feucht kommt von Ventura County Fusion aus der USL League Two, der vierthöchsten Spielklasse in den USA. Der in Sonthofen geborene Fußballer verletzte sich dann schwer und greift nun in Garching an. Der 24-Jährige hat in der Jugend unter anderem beim Karlsruher SC gespielt und hatte schon 33 Regionalligaeinsätze bei Wormatia Worms. Er trainierte schon in den vergangenen Wochen bei den Garchingern mit und passt menschlich laut Trifellner gut in das Team. Damit hat der Sportliche Leiter seine Kaderplanung abgeschlossen, „es sei denn, es kommt noch ein guter Spieler, der Geld mitbringt“.

Der neue VfR kann nun den Eichstätt-Fluch brechen. In zehn Spielen setzte es acht Niederlagen für den VfR, der zuletzt in Eichstätt viermal am Stück verloren hat. 2003 trafen sich beide Vereine erstmals in der Bezirksliga und da gab es ein Garchinger 2:2 bei dem Vorjahreszweiten, der nach dieser Sensationsrunde heuer den bayerischen Platz im DFB-Pokal bekommen hat.

Voraussichtliche Aufstellung: Dachs – Krueger, Strohmaier, Walter, Radau – Ball (Micheli), M. Niebauer – Staudigl, D. Niebauer, Kollmann (Tunc) – Berwein.