VfR Garching: Valentin Vochatzer gelingt Sprung in den Profifußball

Von: Nico Bauer

Valentin Vochatzer kehrt in seine Heimatstadt Freiburg zurück. © Fupa

Es ist keine Überraschung, dass Valentin Vochatzer nicht über viele Jahre beim Fußball-Bayernligisten VfR Garching blieb. Vom ersten Tag an war jedem im Verein klar, dass da ein Trainerjuwel heranwächst und der Sprung in den Profifußball nur eine Frage der Zeit ist. Nun ging alles ganz schnell mit dem Wechsel zum Drittligisten SC Freiburg II. Schon an diesem Samstag beim Gastspiel der Breisgauer bei Rot-Weiß Essen sitzt Vochatzer als Co-Trainer auf der Bank des Tabellenzweiten der 3. Liga. Der jedoch nicht aufstiegsberechtigt ist.

Garching – Vochatzer kam vom FC Bayern, wo er in der Videoanalyse im Nachwuchsbereich aktiv war. Garching war dann die erste Trainerstation seiner Karriere und er professionalisierte die Trainingsarbeit und die Spielvorbereitung mit seinen Analysen und seinen Ideen. Für den aktuellen Garchinger Trainer Nico Basta war vom ersten Tag an klar, dass sein Assistent zu höheren berufen ist. „Er wird seinen Weg machen“, sagt Basta, „Valentin hat großartige Fähigkeiten.“

Der Wechsel des 28-Jährigen nun zum SC Freiburg II ist für Vochatzer eine hoch emotionale Angelegenheit, weil er aus Freiburg stammt. Für den VfR Garching war klar, dass man dem Assistenztrainer den Weg in den Profifußball nicht verbauen werde. Vochatzer, der vor fast genau einem Jahr mit 20 Minuten letztmals selbst auf dem Platz stand, sieht im Profifußball seine berufliche Zukunft, die nun beginnt.

Nico Basta ist überzeugt, dass die neue Position bei der Freiburger Bundesliga-Reserve auch nur eine Durchgangsstation für einen hoch kompetenten Fußball-Fachmann und positiven Menschen ist.

Der Name Vochatzer bleibt aber in Garching präsent. Bruder Vitus steht weiter als Spieler in dem Kader, den Nico Basta bis auf Weiteres ganz allein trainieren wird. Nach der überraschenden Entwicklung schaut sich der junge Trainer nun nach einem neuen Assistenten um, der zu seinem Chef, dem Verein und der Mannschaft passt. Sollte sich keine geeignete Person auf die Schnelle finden, wäre die Unterstützung der Führungsspieler eine andere Option. Trainer-Bruder Ricardo Basta war im vergangenen Jahr beispielsweise schon Co-Trainer beim VfR, bis man den Glücksfall auf Zeit, Valentin Vochatzer, dazu bekam. NICO BAUER