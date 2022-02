VfR Garching verliert Kampf gegen Ingolstädter und Sturm

Von: Nico Bauer

In den vergangenen Tagen tobte sich der Orkansturm „Zeynep“ vor allem in Norddeutschland aus, aber auch in Ingolstadt reichte es an Freitagabend für ein etwas kurioses Fußballspiel. Zum Auftakt der Bayernliga nach der Winterpause besiegte der FC Ingolstadt II den VfR Garching 3:1 (2:0), weil der mit den Umständen besser umgehen konnte.

Garching – Auf dem Ingolstädter Kunstrasen sorgten die Orkan-Ausläufer für teilweise kuriose Situationen. Auf dem Platz war eine Garchinger Ecke die lustigste Szene, denn der von Linus Radau Richtung Strafraum getretene Ball wurde von einer Böe bis zur Mittellinie getragen. Daraus entstand ein Ingolstädter Konter, der aber nichts einbrachte. Weniger witzig war es, als ein Gestänge mit Kameras hinter der Garchinger Bank zusammenkrachte. Sportlich waren die Verhältnisse sehr schwierig.

„Ingolstadt hat verdient gewonnen, weil sie cleverer waren“, sagt der Garchinger Trainer Nico Basta. Die Heimmannschaft kam mit den Umständen besser zurecht. Steile Anspiele nach vorne und von den Angreifern abprallende Bälle machten den Garchingern immer wieder Stress. Der FC Ingolstadt hatte sich auch gut über den Gegner informiert und das machte in der Summe den Unterschied.

Die Gastgeber lagen zur Pause verdient in Führung aber die Garchinger reklamierten beim zweiten Tor massiv wegen einer möglichen Abseitsposition. Nach der Pause hatte das Heimteam dann etwas Glück, weil Garching stärker aufkam und genau in diese Phase hinein das 3:0 fiel. Renato Domislic markierte alle drei Treffer und war nicht nur wegen seiner Saisontore zwei bis vier der Mann des Tages. Gegen den extrem schnellen Angreifer der Ingolstädter war kein Kraut gewachsen.

In der Partie mit wirklich schwierigen Rahmenbedingungen gab es trotz der Niederlage gegen eine Spitzenmannschaft der Liga aber auch einige Mut machende Aspekte. In der zweiten Halbzeit spielten die Garchinger voll auf Augenhöhe mit und hatten mehr Torabschlüsse als die U23 des Zweitligisten. Das 1:3 von Alekzandar Sinabov (87.) kam spät, aber fast wäre es noch einmal spannend geworden. Kurz nach dem Treffer stand der Garchinger noch einmal frei vor dem Torwart und verpasste das Anschlusstor. Nico Basta sagte dann auch in Anbetracht der Umstände, dass man das Spiel einfach schnell abhaken müsse. Kommenden Sonntag beim Tabellenletzten Schwabmünchen wird der Abstiegskampf deutlich brisanter. (nb)

FC Ingolstadt II – VfR Garching 3:1 (2:0).

VfR: Dachs – Stubhan, Hofmaier, Radau, Salassidis – M. Niebauer, Wimmer (65. Celik), Masmanidis (46. Schön), Reich – Sinabov, Thoss (71. Nguyen).

Tore: 1:0 Domislic (6.), 2:0 Domislic (34.), 3:0 Domislic (56.), 3:1 Sinabov (87.).

Schiedsrichter: Thomas Berg (Landshut) – Zuschauer: 100. nb