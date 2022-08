Regen-Torpedo von Andi Kostorz schockt den VfR Garching

Von: Nico Bauer

Viele Chancen hat der VfR Garching, hier Marcello Ljubicic (l.), beim 1:1 gegen den VfB Hallbergmoos. Foto: Gerald Förtsch © Gerald Förtsch

Die Punkteteilung gegen den VfB Hallbergmoos bringt den VfR Garching nicht weiter. Ein Sieg im Kellerduell wäre drin gewesen.

Garching – Es war das klassische Unentschieden mit zwei Verlierern. Der VfR Garching verschenkte beim 1:1 (1:0) gegen den VfB Hallbergmoos zwei Punkte, und damit bleiben beide Mannschaften wohl noch länger Leidensgenossen im Tabellenkeller. Einzige Trost für beide Teams: Auf dem direkten Abstiegsplatz steht Türkspor Augsburg noch schlechter da.

Das Duell der Garchinger mit Hallbergmoos lebte heuer weniger von der räumlichen Nähe, sondern es war mehr das Derby Not gegen Elend. Und es verfestigte sich schnell der Eindruck, dass von den beiden Serienverlierern (je drei Punkte aus acht Spielen) Garching zuletzt konkurrenzfähiger war. Der VfR machte das Spiel, brauchte lediglich ein Erfolgserlebnis.

VfR Garching wirkte nach Führung gegen VfB Hallbergmoos leichtfüßiger

Und das bekam Garching nach 20 Minuten fast auf dem goldenen Tablett serviert. Die Hallbergmooser verzettelten sich im eigenen Strafraum, und Garchings Mark Zettl musste nach der Balleroberung nur noch quer legen zum freistehenden Mittelstürmer Anton Masmanidis.

Nach dem Führungstreffer wirkten alle Aktionen des VfR leichtfüßiger. Robert Rohrhirsch fehlten bei einem Schuss von der Strafraumgrenze nur Zentimeter zum 2:0. Die Gäste, bei denen der Ex-Garchinger Stephan Thee in der Innenverteidigung spielte, wirkten harmlos und fanden offensiv praktisch gar nicht statt. Der VfR geriet wenig bis gar nicht in Gefahr. Dennoch versäumte man es, den Vorsprung in der Hallbergmooser Wackelphase auszubauen.

VfR Garching: Anton Masmanidis vergibt Chance auf den zweiten Treffer

Nach der Pause wurde dann alles enger, weil Hallbergmoos aktiver am Spiel teilnahm und der einsetzende Regen zusätzlich die Gefahr von zufälligen Ereignissen brachte. Nach einer Stunde hatte der VfR etwas Pech, als ein Standardtor mit Abseits zurückgepfiffen wurde. Hallbergmoos blieb aber harmlos, wie im Vorfeld erwartet lebte das Spiel mehr von der Spannung als von sportlicher Klasse.

Nach einem Fehler des Ex-Garchingers Stephan Thee hatte Anton Masmanidis die Vorentscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber am Torwart (76.). Eine Minute später sah dann Mark Zettl zur Überraschung aller Gelb-Rot.

Und dann kam aus dem Nichts die Strafe dafür, dass man Hallbergmoos mit leichtfertig liegen gelassenen Konterchancen im Spiel gelassen hatte. In der 88. Minute traf Andreas Kostorz mit einem Flachschuss aus 20 Metern, der auf dem nassen Rasen zum Torpedo wurde. Torwart Maximilian Retzer hatte nach 88 für ihn ziemlich langweiligen Minuten keine Abwehrchance. Der VfR schenkte den zweiten Saisonsieg ziemlich leichtfertig her und hatte sogar noch Glück, dass Hallbergmoos in der Nachspielzeit mit der zweiten Luft nicht noch einmal getroffen hat. NICO BAUER

VfR Garching – VfB Hallbergmoos 1:1 (1:0).

VfR: Retzer - Kehl, Basta, Salassidis (86. Alisanovic), Ljubicic - M. Niebauer, Reich, Wimmer, Zettl, Rohrhirsch (84. Perkuhn) - Masmanidis.

Tore: 1:0 Masmanidis (20.), 1:1 Kostorz (88.).

Gelb-Rote Karte: Zettl (77., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen).

Zuschauer: 250.