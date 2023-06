VfR Garching vor kolossalem Umbruch

Von: Nico Bauer

Riccardo Basta - der Bruder des Trainers beendet seine Karriere und wird Sportlicher Leiter. © Archiv

In der Relegation hat der VfR Garching noch einmal die Muskeln spielen lassen und mit vier Siegen den Verbleib in der Bayernliga gesichert. Auf die sportliche Mission folgt nun ein riesiger Umbruch. Elf Spieler sind bereits definitiv gewechselt. Trainer Nico Basta gab vor seinem Abschied in den verdienten Urlaub auch schon 17 Neuzugänge an. Die Fans werden sich an viele neue Gesichter gewöhnen müssen, wobei der Personalwechsel vor ein paar Wochen noch extremer zu befürchten war. Zwischenzeitlich sah es danach aus, dass nur fünf Spieler bleiben.

Garching – Vereinsintern haben die Garchinger drei Abgänge. Mike Niebauer und Niko Salassidis wechseln in die Zweite Mannschaft, die von den beiden erfahrenen Club-Ikonen als Spielertrainer geführt wird. Trainer-Bruder Riccardo Basta hat sein Karriereende bekannt gegeben und wird Nico Basta als Sportlicher Leiter unterstützen. In der Funktion führte er schon in den vergangenen Wochen etliche Spielergespräche.

Bei den externen Abgängen hat sich der SV Pullach am meisten bedient. Marc Zettl, Linus Radau und Christian Wimmer haben sich dem Landesligisten aus dem Münchner Süden angeschlossen. Quentin Kehl wechselt zurück zu seinem in die Bayernliga abgestiegenen Heimatverein SV Heimstetten, während der Abgang von Robert Rohrhirsch in Richtung Ismaning schon länger klar war. Noch offen ist das Ziel bei Torwart Maximilian Retzer und Yazid Tambo. Der Stürmer hat den Plan, in seine Heimat Togo zurückzukehren und ganz mit dem Fußball aufzuhören.

Aus der eigenen Jugend kommen mindestens drei Spieler. Ein spannender Mann ist der Außenspieler Yan Bohuta, der schon beim Nachwuchs von Dynamo Kiew ausgebildet wurde. Des Weiteren wechseln intern der Mittelstürmer Frederik Simon und Torwart Stanislav Stankic nach oben. Trainer Nico Basta deutet an, dass möglicherweise zwei weitere Kicker aus der eigenen U19 in der Vorbereitung die Chance bekommen, sich zu zeigen.

Für das Sturmzentrum haben die Garchinger zwei Neue geholt mit Solomon Effiong (SV Pullach) und Dimitrios Vourtsis (TSV Grünwald). Hinter den Spitzen könnten im zentralen Mittelfeld Adrian Bashota (FC Ismaning) oder der in der U19 eingeplante Soufian Tauber (SV Planegg-Krailling) eingesetzt werden. Prince Wuzawa (Hellas München) ist dagegen eher auf der Sechs im defensiven Mittelfeld beheimatet. Im Zentrum wird viel frei, nachdem alle Stammspieler Geschichte sind.

Sehr aktiv war der VfR auch auf den Außenbahnen. Hier gab es mehrere Neuverpflichtungen mit Michael Appiah (SpVgg Feldmoching), Leon Aslandidis (U19 Türkgücü München), Meriton Alasani (FC Kosova), Cengiz Basaran (SC Olching), Triumf Gudaci (SpVgg Feldmoching), Kelian Nzita (U19 Türkgücü), Karl und Christoph Sdzuy (beide Unterpfaffenhofen).

In der Innenverteidigung bleiben mit Bastian Hofmaier und Gabriel Wanzeck die Stammkräfte der Relegation an Bord. Hier kommen im Kader der auf dem Transfermarkt heiß umworbene Robin Oswald (SpVgg Landshut) und Felix Schimpfermann (SC Unterpfaffenhofen) neu dazu. Trainer Nico Basta ist damit breit aufgestellt und erwartete in der Vorbereitung einen hoch spannenden Konkurrenzkampf um viele offene Planstellen in der ersten Elf. (NICO BAUER)