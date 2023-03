VfR Garching vor zwei richtungsweisenden Spielen

Von: Nico Bauer

Reißt Lücken für die Nebenleute: VfR-Mittelstürmer Yazid Tambo (weiß) bindet Gegenspieler. © Gerald Förtsch

Es ist eine komische Situation für die Fußballer des VfR Garching, die im luftleeren Raum auf einem Abstiegsrelegationsplatz festbetoniert sind. Vor dem Heimspiel gegen den SV Erlbach (Sonntag, 15 Uhr) hat der Bayernligist zehn Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz (Rosenheim) und zehn Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt (Ismaning). In den nächsten beiden Partien kann der VfR Garching die kuriose Lage aber spürbar ändern.

Garching – Aktuell haben die Garchinger 19 Punkte auf dem Konto und das ist ein gutes Stück Abstand zu den direkten Klassenerhalt-Rängen des FC Ismaning (29) und des SV Erlbach (30). Am Sonntag empfängt man Erlbach und fährt in der Woche darauf über die Isarbrücke nach Ismaning. Mit zwei Siegen sähen die Garchinger die Konkurrenz wieder ohne Fernglas. „Das sind absolute Sechs-Punkte-Spiele“, sagt Trainer Nico Basta und in Ismaning gibt es gefühlt einen Bonuspunkt durch den Derbycharakter.

Für die Spiele der Wahrheit haben die Garchinger auch den kompletten Kader zur Verfügung. Nach der Absage des Spiels in Kirchanschöring hatte Nico Basta seinen Männern frei gegeben und dann mit intensiverem Training die Wettkampfhärte hochgehalten. Er hat nun personell in allen Mannschaftsteilen viel Auswahl und lässt es auch offen, ob der VfR hinten Vierer- oder Dreierkette spielt.

Wenn die Garchinger wie in der vergangenen Saison mit einer starken zweiten Saisonhälfte noch einmal die Relegation vermeiden möchte, dann braucht es vor allem offensiv den Quantensprung. 20 geschossene Tore ist der zweitschlechteste Wert der Liga hinter Schlusslicht Rosenheim (16), aber die Besserung lässt sich nicht an einem Namen festmachen. Der Trainer warnt davor, den hoch talentierten Mittelstürmer Yazid Tambo zum Problemlöser zu ernennen: „Die anderen Mannschaften der Liga kennen ihn und wissen, wie er spielt. Yazid alleine kann nicht vorne den Ball festmachen, das Tor vorbereiten und dann in der Box vollenden.“ In der Regel bindet der Angreifer zwei bis drei Gegenspieler und an den anderen Offensivspielern liegt es dann, die Freiheiten für erfolgreiche Toraktionen zu nutzen. Er ist überzeugt, dass die Garchinger mit der Verantwortung auf mehreren Schultern auch die Tore erzielen können. Wenn das schnell in den nächsten beiden Spielen geschieht, dann kann sich das Schweben im luftleeren Raum auch schnell erledigen.

Voraussichtliche Aufstellung: Retzer - Kehl, Basta, Ljubicic (Hofmaier), Djeukam - M. Niebauer, Vochatzer, Zettl, Perkuhn, Rohrhirsch - Tambo.